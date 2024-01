Fiorello choc: “Sesto Festival di Sanremo con Amadeus? Questo uomo mi fa paura”/ “Da brividi”

Fiorello commenta l’intervista di Amadeus su Sanremo: ecco cosa ha detto

“Quest’uomo mi fa veramente paura Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi“. Queste le parole ironiche di Fiorello in risposta alle dichiarazioni che Amadeus ha rilasciato a Repubblica, su Sanremo. Non poteva mancare il commento dello showman, caro amico del direttore artistico.

Ma a cosa si riferisce lo showman con questa frase? Amadeus ha risposto alla domanda sull’eventuale conduzione del sesto Festival: “Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema“. E’ chiaro che le trattative siano in corso, non rimane che attendere i futuri sviluppi.

Il conduttore, in un’intervista in esclusiva per Repubblica, ha parlato a lungo di Sanremo anche rispondendo alla polemica sul ‘caso Chiara Ferragni’. L’influencer, infatti, è stata co-conduttrice lo scorso Festival e questo avrebbe gettato nella polemica anche il direttore artistico.

“Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca…“ha affermato il conduttore per poi aggiungere: “Cosa ho capito della politica? Che deve stare lontana da Sanremo. Il Festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa deve farlo in assoluta indipendenza. Quando prendo una decisione penso solo al bene del programma, non a farmi amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni”.

