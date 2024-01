Fiorello difende i Ricchi e Poveri a Viva Rai 2: “Ci vuole rispetto”/ “Ho letto cose che non mi sono piaciute

I Ricchi e Poveri stroncati a Sanremo 2024, Fiorello si schiera: “Ci vuole rispetto”

Ieri i giornalisti hanno potuto ascoltare e votare i brani di tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Ogni testata ha dato le sue pagelle ma molte, come il Corriere della Sera, hanno stroncato pesantemente i Ricchi e Poveri. Il Corriere, per esempio, non solo ha dato al duo un voto bassissimo (4.5) ma li ha anche definiti ‘Patetici’. A queste critiche eccessivamente dure ha replicato Fiorello nel suo show mattutino Viva Rai 2.

Nel dettaglio, infatti, Fiorello a Viva Rai 2 ha difeso a spada tratta I Ricchi e Poveri: “Ho letto diversi commenti, non mi sono piaciuti sui Ricchi e Poveri, mi schiero. Ci vuole innanzitutto rispetto a chi ha fatto la storia della musica italiana, quindi noi di Viva Rai 2 ci schieriamo con loro, lo diremo ogni giorno” I Ricchi e Poveri, dopo la morte di Franco Gatti ed il nuovo addio di Marina Occhiena sono rimasti in due: Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Fiorello a Viva Rai 2 stizzito con i giornalisti: “Votiamo i Ricchi e Poveri”

Fiorello a Viva Rai 2 ha continuato così la sua difesa nei confronti dei Ricchi e Poveri: “La Repubblica ha dato 7 ai Ricchi e Poveri, mentre il Corriere della Sera 4.5, sta cosa non mi… votate i Ricchi e Poveri a Sanremo mi schiero.” Non è la prima volta che lo showman siciliano si schiera a favore di un’artista piuttosto che di un altro a Sanremo. Nei giorni scorsi, infatti, si era sbilanciato elogiando Annalisa.

Il brano che i Ricchi e Poveri (Angela Brambati e Angelo Sotgiu) portano al Festival di Sanremo 2024 s’intitola Ma non tutta la vita. I giornalisti ieri hanno avuto modo di ascoltare in anteprima tutte le 30 canzoni in gara ma, la maggior parte, ha stroncato il brano del duo. Corriere della Sera addirittura ha definito gli artisti ‘Patetici’, mentre per il Sole24ore sono la quota retrò dell’edizione del Festival di Amadeus, solo Repubblica li ha premiati con un buon voto. Dopo l’annuncio di Russell Crowe a Sanremo 2024 avvenuto ieri, anche oggi Fiorello ha parlato della kermesse canora il cui inizio è sempre più vicino. Andrà in onda dal 6 al 10 febbraio

