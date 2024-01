Russell Crowe ospite a Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus a Viva Rai2/ Attore: “Italia? Legame di sangue”

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia a Viva Rai2 Russell Crowe ospite

Viva Rai2 è ripartito questa mattina dopo la pausa natalizia ed è ripartito con il botto. Nel morning show di Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, infatti, è intervenuto in videochiamata Amadeus che ha fatto un importante annuncio sulla kermesse canora: Russell Crowe sarà ospite al Festival di Sanremo 2024 nella serata del giovedì. L’attore hollywoodiano celebre per essere stato il protagonista del fil premio Oscar Il Gladiatore è innamorato da sempre dell’Italia, in cui ha scoperto recentemente di avere delle origini.

Russell Crowe sarà a Sanremo 2024 ad annunciarlo è stato Amadeus a Viva Rai2 con queste parole: “Crowe suonerà per noi, sapete che lui suona benissimo il blues. Quindi suonerà un pezzo e poi sarà con noi. Pensate che lui ora sta girando un film in Australia: finirà il 6 febbraio, il 7 arriverà a Sanremo e l’8 sarà sul palco”. Subito dopo è intervenuto con un videomessaggio anche l’attore stesso che si è detto felicissimo ed entusiasta dell’invito: “Ciao Amadeus! Ciao Fiorello! Ci vediamo a Sanremo. Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì e di venire in Italia.”

Russell Crowe super ospite al Festival di Sanremo 2024: “Legame di sangue con l’Italia”

Questa mattina a Viva Rai2 Amadeus ha annunciato la partecipazione di Russell Crowe al Festival di Sanremo 2024. L’attore di Massimo Decimo Meridiano è anche un bravissimo musicista e sul palco dell’Ariston si esibirà insieme alla sua band. In seguito nel morning show di Fiorello, Crowe con un videomessaggio ha ringraziato Amadeus per l’invito e si è detto felice ed orgoglioso di ritornare a Sanremo soprattutto adesso che ha scoperto di avere origini italiana nello specifico di Ascoli Piceno: “Ciò che mi connette all’Italia ora lo so per certo, non è solo una questione di predilezione, ma un legame di sangue. A presto, amici! Al mio segnale scatenate l’inferno.”

Con l’annuncio di Russell Crowe a Sanremo 2024 il cast di Festival prende sempre più forma, i super ospiti annunciati fino ad ora sono solo due, l’attore nella serata del giovedì, 8 febbraio ed il ballerino Roberto Bolle in quella di sabato, la serata finale che andrà in onda il 10 febbraio. Gli annuncio però non sono finiti qui, Amadeus nei prossimi giorni al Tg1 o dall’amico Fiorello a Viva Rai2 annuncerà altri super ospiti e novità sul suo quinto Festival che andrà in onda in prima serata su Rai1 dal 6 al 10 febbraio.

