Fiorello, il retroscena sulla figlia Angelica: “Ha conosciuto il fidanzato Adriano”/ “Si è sentito sollevato”

Fiorello ha conosciuto il fidanzato della figlia Angelica

A pochi giorni dal suo diciottesimo compleanno, la famiglia di Angelica ha fatto le valigie e preso la direzione delle vacanze, con papà Rosario Fiorello a fare da capotribù insieme alla moglie Susanna a Taormina, in provincia di Messina. La figlia del comico che ha da poco lasciato il timone di Viva Rai2 in attesa di vivere esperienze nuove nei prossimi mesi, il settimanale Chi ha scavato tra le ferie dello showman che proprio durante il diciottesimo compleanno della figlia ha avuto la possibilità di conoscere il giovane fidanzato Adriano: “Papà, te lo presento” avrebbe detto la figlia di Fiorello in occasione della speciale ricorrenza festeggiata da pochissimo e alla quale ha fatto seguito la partenza. “In quell’occasione si sarà sentito sollevato” scrive Chi riguardo alle presentazioni tra il siciliano e il giovanissimo, andate in scena dopo qualche mese di attesa e nell’occasione più giusta che potesse capitare.

Rosario infatti ha deciso di invitare anche il ragazzo e fidanzato di Angelica a Taormina e il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato l’artista mentre insegna i colpi fondamentali del tennis al futuro genero, prima di scambiare qualche pallina con l’amatissima moglie Susanna.

Lo showman torna con un nuovo programma dopo Viva Rai2?

Mentre Fiorello si rilassa in vacanza con la famiglia, il pubblico si domanda quando potremo rivederlo in azione dopo il successo trionfale degli ultimi due anni con il morning show del secondo canale, dopo che il comico ha deciso di non prolungare il matrimonio con la tv di stato ma ha preferito invece seguire altre piste per il futuro. Rai2 è corsa ai ripari annunciando il nuovo programma Binario 2, affidato ad Andrea Perroni, mentre l’artista e amico del cuore di Amadeus continua a guardarsi intorno, ma senza alcuna fretta.

D’altronde salutando i telespettatori che gli hanno tenuto compagnia negli ultimi anni, Fiorello ha promesso a tutti che si sarebbero rivisti alla prossima idea, per il momento ancora avvolta nel mistero, visto che scherzando lo showman ha svelato in chiusura del suo ultimo format: “Io ho già un contratto, lo ripeto, con il mio divano, dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi, mi riposo per un lungo periodo, devo fare solo riposo, un lungo letargo”











