Fiorello “Ecco il brano di Giorgia a Sanremo”/ Panico in diretta, ma…

Passano gli anni, ma Fiorello rimane sempre uno dei migliori showman del panorama televisivo italiano. Lo ha dimostrato in tante situazione e continua a farlo. Nel corso di una diretta a Viva Rai 2, esordisce dicendo che Elisa gli ha inviato l’anteprima della canzone che porterà in gara a Sanremo.

Ovviamente si tratta di uno scherzo sapientemente organizzato da Fiorello, il quale ha fatto ascoltare in diretta alcuni secondi del brano di Elisa. Poco dopo, Amadeus ha chiamato a Viva Rai 2 e seccato ha annunciato la squalifica della cantante da Sanremo. Infatti, è vietato divulgare i brani che partecipano al concorso e la pena per chi infrange il regolamento è l’espulsione dal Festival. Lo showman, Amadeus e Elisa erano d’accordo di organizzare questa burla che ha sconvolto davvero tutti. Nessuno era al corrente di questo, neanche lo staff del conduttore e di Fiorello che sono entrati nel panico. A commentare questo siparietto si è aggiunta anche Susanna, la moglie dello showman, che ha dichiarato: “Mi hai fatto prendere un colpo! Ma vaffan…”.

Fiorello, in occasione di un’intervista su Novella 2000, ha smentito la sua partecipazione a Sanremo 2023. I rumor davano lo showman per certo al Festival, ma gli impegni con Viva Rai 2 rendono “impossibile fisicamente” gestire entrambi i programmi.

Fiorello, dunque, precisa: “Di Sanremo ne ho fatti due pieni e uno a metà: per chi fa il mio mestiere, fare tre Festival di fila strategicamente non si fa. Nessuno con il mio ruolo l’ha mai fatto. L’ho fatto io, solo io. E per amicizia”. Lo showman commenta anche il motivo per cui il suo programma è stato dirottato su Rai 2: “Si dice che si chiude una porta e si apre un portone: non era preventivato. Però capisco i giornalisti del Tg 1: hanno difeso il proprio spazio”.

