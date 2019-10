Fiorello/ “Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi!”, l’incredibile somiglianza

Fiorello è il solito burlone. Lo showman siciliano ha pubblicato uno scatto di Joe Bastianich da giovane scrivendo: “Era Matteo Renzi!”. Nella fotografia “incriminata” il famoso chef abbraccia i suoi genitori, ma è straordinaria la somiglianza con il politico toscano. Talmente tanto rassomiglianti che Rosario non ha potuto fare altro che condividere la foto e farci della bonaria ironia social. “Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi!!”. La battuta ha scatenato la reazione rallegrata di migliaia di follower che, in poche ore, hanno fatto diventare il post virale condividendolo massicciamente. Oltre duemila commenti ne sono derivati: “Ah perché non è Renzi?”, “È vero… Ma non gli hai fatto un gran bel complimento”, “Separati alla nascita”, “Alla fine i capelli allora non li ha persi ma se li è strappati poiché la somiglianza era veramente imbarazzante”, si legge. Le stesse battute e commenti ironici di questo tipo, erano stati scritti pure sotto il post che Joe aveva condiviso alcuni giorni addietro, a testimonianza dell’incredibile somiglianza fisica tra i due.

Fiorello e l’ironia su Renzi e Bastianich

Attualmente sia Joe Bastianich che Matteo Renzi, non hanno replicato. Bastianich proprio questo sabato sera è stato il nuovo eliminato di Amici Celebrities al fianco di Ciro Ferrara. Su Instagram, ha parlato del suo importante progetto discografico, reso noto dopo la sua partecipazione al programma ideato e condotto da Maria De Filippi: “La musica che scrivo non ha filtri. In AKA JOE emerge la mia versione personale, emozionale. Ascolta AKA JOE! C’MON!”, ha fatto sapere tramite un post. Matteo Renzi invece, attualmente ha altro a cui pensare visto che ha chiesto al presidente del Consiglio di fare chiarezza sull’incontro tra il ministro della Giustizia Usa e i vertici dell’intelligence italiana. Fiorello, prima di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus, sta per tornare in televisione con un nuovo progetto Rai che si presenta come una “bellissima riforma”: “Dal 13 novembre Fiorello darà vita al primo show live su multipiattaforma al mondo, che sarà trasmesso per sei settimane, tre volte alla settimana, su RaiPlay. Intanto dal 4 novembre avrà una finestra dopo il Tg1 delle 20, oltre che in radio. Questa sì, sarà una vera rivoluzione”, ha dichiarato l’ad Fabrizio Salini.

