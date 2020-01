Fiorello/ “Junior Cally unico a salvarsi se arrivasse il coronavirus a Sanremo”

Nuovo post di Rosario Fiorello su Instagram. Il noto conduttore televisivo ha pubblicato una foto per trattare due argomenti molto caldi, leggasi le polemiche legate alla partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo, nonché il coronavirus, il misterioso virus cinese che ha provocato >41 morti, e che è recentemente giunto anche in Europa. Il mitico Fiore deciso di pubblicare sulla sua pagina uno scatto proprio di Junior Cally, che come molti sanno, è mascherato. Nello scatto di Fiorello si vede lo stesso artista con addosso una maschera anti-gas, di quelle che si usavano in caso di radiazioni nucleari o di gas nocivi, anni fa: “Se dovesse arrivare il #coronavirus a @sanremorai – commenta ironico Fiorello – l’unico a salvarsi sarà @juniorcally”. Una foto che ha fatto incetta di like e che nel contempo ha ricevuto migliaia di commenti.

FIORELLO, POST SU JUNIOR CALLY E IL CORONAVIRUS: I COMMENTI DEI FOLLOWER

Diversi coloro che hanno applaudito all’ironia dell’ex conduttore del Karaoke, come ad esempio questo utente che scrive: “Come stemperare una inutile polemica. Fiorello genio!”. E ancora: “Uno come lui non dovrebbe andare a Sanremo io lo vedrai meglio nello spettacolo di Milly il cantante mascherato”, in riferimento al nuovo programma musicale di Rai Uno in onda tutti i venerdì sera. E ancora: “Questo ha capito tutto!!!L’avevamo sottovalutato!!!!”. C’è anche però chi non ha preso sul ridere l’argomento, come ad esempio un follower, che ha commentato: “Rosa’… C’è poco da scherzare… Sono appena rientrato, e lì la situazione è DRAMMATICA Speriamo bene, altrimenti saremo tutti quanti costretti a comprare anche noi una maschera come sto tizio… Un caro saluto Fiore da Bisceglie.. Ciao waglioooooo”. E ancora: “Ti reputo un Grande della Tv… ma ora mi stai deludendo. Col Virus non c’è da Scherzare. Con questo “Cantante” neppure”. La speranza, ovviamente, è che il virus venga debellato il più presto possibile, e che nel contempo le polemiche legate a Junior Cally si plachino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA