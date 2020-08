FIORELLO/ “Mina mi ha fatto sentire per la prima volta un cantante” (In arte…Mina)

Non poteva mancare l’omaggio di Rosario Fiorello nel corso dello speciale “In arte…Mina” dedicato alla grande cantante e firmato da Pino Strabioli. Nel documentario che ripercorre le tappe e i luoghi più importanti della carriera di questa icona della musica italiana merita ampio spazio il contributo che lo showman ha voluto riconoscere ad una artista che ha voluto a sua volta legittimarlo anche come cantante. La vicenda risale al 2013, quando l’album di canzoni natalizie prodotto da Mina comprende anche il duetto “Baby, it’s cold outside” proprio con Fiorello. E il duetto, nonostante il ritiro dalle scene di Mina, avviene dal vivo, a Lugano, alla presenza di moglie e figlia dello showman, come ha raccontato lo stesso Fiorello all’Ansa nel novembre di quell’anno:”E’ stata un’esperienza meravigliosa. Mina ha preso la bambina sulle gambe. In studio mi chiamava “Rosa” e mi dirigeva. Abbiamo inciso il pezzo in un’ora e mezza. Lei mi diceva fai così, canta così. Ed io le rispondevo: Faccio quello che vuoi!. Mi faceva anche da coach con l’inglese. Ha una pronuncia e padronanza della lingua pazzesca”.

ROSARIO FIORELLO: “MINA MI HA FATTO SENTIRE UN CANTANTE”

In quella stessa intervista su Mina, Fiorello aggiunse altri particolari che la dicono lunga sulla stima – per non dire dell’adorazione – nutrita nei confronti della “Tigre di Cremona”: “Mina è Mina, la più grande cantante italiana del ‘900 per me, per tutti – dice – e non me ne vogliano le mie amiche cantanti. Mina emana qualcosa che gli altri non hanno”. Quella di Fiorello nei confronti di Mina è anche una sorta di riconoscenza nei confronti di un’artista che ha riconosciuto anche il suo valore di cantante. A dirlo è stato lo stesso Rosario: “Cantare con lei è il punto di arrivo di una carriera. Mina mi ha fatto sentire per la prima volta un cantante. Ho provato tantissimo – ha aggiunto Fiorello – con il pezzo con la voce registrata di Mina ed io, per tutta l’estate, di tanto in tanto mi chiudevo da qualche parte e duettavo in solitudine con lei”. Insomma, un’esperienza formativa e indimenticabile.



