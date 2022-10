Fioretta Mari e figlia Ida Elena De Razza/ “Quando ero incinta di lei, mi legarono…”

Fioretta Mari e Ida Elena De Razza sono intervenute in qualità di ospiti nel corso della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre 2022. Le due sono madre e figlia e quest’ultima ha reso noto che sua mamma sin da bambina le ha proibito di parlare in dialetto: “Era severissima, infatti tutti gli altri bambini mi dicevano ‘Ma come parli?'”. Subito l’ex insegnante di Amici ha corretto il tiro: “Ma devi sapere parlare anche il dialetto, perché è cultura. Certo, io pretendo l’italiano quando devi fare bella figura nella società”.

FIORETTA MARI E IDA ELENA DE RAZZA: “AVERE MIA FIGLIA 0 STATA UNA FOLLIA”

La cosa più matta fatta nella vita è stata “avere mia figlia. Mi hanno legato nel letto con la corda… Immaginate tenere ferma me per nove mesi!”. Ida Elena De Razza ha detto di aver acquisito tutti i lati più esuberanti del carattere di Fioretta Mari: “Inoltre, lei è sempre il mio esempio. Penso sempre a cosa farebbe lei in certe situazioni”. Infine, Fioretta Mari ha asserito: “Tutti noi nella vita recitiamo e non siamo sinceri. Se sei vero, se sei buono, ti fanno fuori in questo mondo!”.

