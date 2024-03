Firenze, 19enne ucciso a coltellate in pieno centro/ Indagini in corso: fermata una persona

La scorsa notte a Firenze un 19enne è stato accoltellato in pieno centro. La vittima, di origine moldava, è stata soccorsa in strada a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella ed è poi deceduta all’ospedale di Santa Maria Nuova. La squadra mobile sta ora indagando e accertamenti sono in corso da parte della scientifica, come spiega TgCom24: l’aggressione mortale potrebbe essere legata a questioni di droga.

Non è ancora chiaro se l’accoltellamento sia avvenuto dove il 19enne è stato trovato o altrove. I soccorsi sono stati chiamati poco prima dell’una in largo Alinari: ad avvertire il 118 sono stati alcuni passanti che hanno visto il giovane agonizzante a terra e hanno dato l’allarme. All’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo è stato portato in ospedale a Santa Maria Nuova: qui è morto dopo poco.

Firenze, 19enne ucciso a coltellate: si segue la pista dello spaccio

A Firenze, dove il 19enne è stato accoltellato, sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile e quelli della Scientifica. Gli inquirenti hanno fermato cinque persone sospettate dell’omicidio, che ora si trovano in Questura. Tra loro potrebbe esserci l’assassino. I sospettati, come spiega La Nazione, sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza cittadina. Si tratta di giovani cittadini stranieri, di diverse nazionalità, più o meno coetanei della vittima. Non è chiaro, intanto, neppure il movente dell’omicidio.

Secondo l’Adnkronos, l’ipotesi più accreditata potrebbe essere quella dello spaccio di stupefacenti, ma non sono escluse le altre piste. La polizia, che indaga sull’omicidio, sta lavorando a 360 gradi senza tralasciare alcuna traccia: accertamenti da parte della Scientifica sono inoltre stati condotti sul luogo dell’aggressione.











