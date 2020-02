Fisichella scherzo Iene/ Video, figlia si rifà il seno per il fidanzato: “l’ammazzo”

Le Iene sanno sempre dove colpire le vittime dei propri scherzi e per far arrabbiare Giancarlo Fisichella, campione di Formula 1 e dell’autocontrollo, Alessandro Di Sarno gli ha fatto credere che la figlia Carlotta, appena maggiorenne, si è rifatta il seno per amore del fidanzato, un francese conosciuto a Londra, molto più grande di lei che l’avrebbe lasciata se non si fosse sottoposta all’operazione chirurgica. Studentessa di criminologia a Londra, Carlotta, tornata a Roma per prendere la patente, insieme alla mamma, ha deciso di fare da complice alle Iene. “Io ti devo dire una cosa, ho conosciuto una persona che è diventata molto importante per me”, confessa Carlotta al padre mentre sono in auto per una lezione di guida. Fisichella s’informa subito sulla naszionalità della persona, sul lavoro che svolge e soprattutto sull’età. “Quanti anni ha?“, chiede alla figlia. “Trent’anni“, risponde Carlotta. “Dieci anni più di te, uno fa tante esperienze”, commenta Fisichelle che poi scopre anche che l’uomo è separato e ha una figlia. Il momento clou, però, arriva quando Fisichella scopre che Carlotta, di nascosto, si è rifatta il seno.

Giancarlo Fisichella, video scherzo Iene: lo sfogo contro la figlia

Per un padre, il momento più difficile arriva quando la figlia decide di presentargli il fidanzato. Giancarlo Fisichella, come tutti i padri, trema all’idea di conoscere l’uomo per il quale ha perso la testa la sua Carlotta. L’ora del giudizio arriva quando Alessandro, questo il nome del trentenne imprenditore, arriva a casa Fisichella. L’incontro non inizia bene soprattutto perchè scopre che Alessandro non ha 30 anni, ma 45. Fisichella perde poi il controllo quando il giorno successivo Carlotta sparisce per sottoporsi ad un’operazione chirurgica per aumentare la taglia del seno. Insieme alla moglie arriva in clinica dove perde totalmente la testa. “Si è rifatta il seno, ha prenotato anche delle operazioni agli zigomi e ai glutei“, spiega il dottor Fiducia. “Le altre operazioni non si fanno”, afferma deciso l’ex pilota. “Lei è venuta qui con un signore e io pensavo fosse il padre”, spiega il dottore. Fisichella capisce così che l’uomo in questione è Alessandro, il fidanzato francese della figlia. “Ieri mi parlavi di un viaggio e oggi ti ritrovo con le tette rifatte. A 20 anni hai bisogno di rifarti gli zigomi, il cu*o, le tette? Come ci sei capitata qua?!“, chiede Fisichella profondamente deluso dalla figlia che gli confessa che l’operazione è stata pagata da Alessandro. “Ti sei fatta abbindolare da questo scemo?”, chiede l’ex pilota. “Sì altrimenti mi lasciava e tornava dalla moglie“, risponde la figlia. “Fallo tornare dalla moglie, lascialo stare. Vado ad ammazzarlo, questo deve sparire. Lo devi lasciare stare, non lo voglio più vedere. Questo che caz*o cìentra con te? Ha 45 anni, una moglie e una figlia”, aggiunge Fisichella che poi affronta a muso duro Alessandro che alla fine confessa all’ex pilota che è stato vittima di uno scherzo. Cliccate qui per vedere il video integrale dello scherzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA