Fiumicino, allarme passeggeri Bangladesh/ 14 positivi su volo proveniente da Dacca

E’ allarme passeggeri del Bangladesh in Italia. Nella giornata di ieri sono stati controllati 225 passeggeri in quel di Fiumicino provenienti da un volo partito da Dacca. Di questi, quattordici sono risultati positivi ai test sierologici, pari al 6.2% del totale. Dopo di che, come riferiscono i colleghi di Fanpage, sono stati eseguiti anche i tamponi ma i risultati dovrebbero arrivare per la giornata di domani. In attesa dell’esito del test i bengalesi sono stati messi in isolamento. La regione Lazio ha diramato una breve nota a riguardo in cui ha fatto sapere: “Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unità mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale”.

FIUMICINO, ALLARME BANGLADESH, VAIA: “SERVONO CONTROLLI”

Negli ultimi giorni sono numerosi i governatori, a cominciare da quello del Veneto, Luca Zaia, che hanno portato alla luce il problema dei turisti stranieri, che spesso e volentieri entrano nel nostro paese con il covid. A riguardo il direttore sanitario dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, Francesco Vaia, ha parlato così ai microfoni dell’agenzia Agi: “E’ indispensabile porre sotto controllo aeroporti, porti e stazioni e attivare una sorveglianza sanitaria sui cittadini provenienti dall’area no Schengen ed in particolare dai paesi dove il virus è in fase di diffusività. L’ordinanza della Regione ha l’obiettivo di evitare che il focolaio che ha attualmente a Roma una sua rilevanza nella comunità bengalese si moltiplichi. E’ un’azione necessaria, che sarà rapida e tempestiva, svolta sotto il coordinamento dello Spallanzani ed attuata dalla Asl Roma 3 e dalle Uscar regionali”. Ad oggi sono 39 in totale i cittadini del Bangladesh trovati positivi al coronavirus, e la regione Lazio ha chiesto a tutti i membri della comunità bangla romana di effettuare un tampone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA