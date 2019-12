Five Guys apre a Roma/ Hamburger maxi e patatine leggendarie dal 16 dicembre

Gli amanti dei fast food a stelle e strisce si segnino il 16 dicembre in rosso sul calendario: lunedì prossimo, infatti, aprirà a Roma il nuovo ristorante della catena di hamburger, Five Guys. La location, come ricordano i colleghi di Fanpage, sarà a due passi dalla splendida Fontana di Trevi, dove verrà inaugurato il secondo store dell’azienda. Il primo infatti, è stato aperto nel 2018 a Milano, in corso Vittorio Emanuele, e fra qualche giorno toccherà quindi anche alla capitale. Coloro che hanno avuto la fortuna di recarsi negli Stati Uniti, avranno potuto apprezzare la gustosità dei panini di Five Guys, nonchè le loro patatine fritte che molti definiscono leggendarie. Il nuovo locale verrà aperto in via Della Stamperia a Roma, e la notizia dell’inaugurazone ha iniziato a circolare già dalla scorsa estate in quel della capitale, quando cioè erano state aperte le candidature per chi fosse in cerca di lavoro.

FIVE GUYS A ROMA: L’ESPANSIONE DAL 2001

L’indiscrezione aveva ovviamente attirato l’attenzione degli amanti dei fast food e degli hamburger, fan che sono milioni in Italia, tenendo conto che sono moltissime le paninerie sorte in ogni angolo del Belpaese negli ultimi anni. Se infatti una volta l’hamburger era solo ed esclusivamente sinonimo di McDonald’s, oggi si possono trovare numerose realtà dove il panino è diventato quasi un’arte. Il marchio Five Guys è nato 33 anni fa, precisamente nel 1986, su idea della famiglia Murrell di Arlington, in Virginia. Fino all’inizio del 2000 è rimasto una realtà locale, poi dal 2001 è cominciata l’espansione in maniera esponenziale. Il nome deriva dal fatto che l’azienda è capitanata da papà Jerry e dai suoi quattro figli, e da qui appunto l’idea di “Five Guys”, I cinque ragazzi. Dal 2003 ha dato vita ad una catena di franchising e nel 2013 ha aperto il primo negozio anche in Europa.

