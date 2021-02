Flaminia Morandi, ex moglie Maurizio Costanzo/ “Matrimonio finito per mia storia segreta e…”

La giornalista e scrittrice Flaminia Morandi è stata la seconda moglie di Maurizio Costanzo. Per lui divorziò dall’allora marito, il giornalista Rai Alberto Michelini: “Non so come, lo lasciò per me. Era bellissima”, ha raccontato Maurizio Costanzo nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Ci unimmo in Comune, nel 1973, testimone Marcello Marchesi, con cui lavoravo in quegli anni“. La coppia ha avuto due figli Camilla e Saverio: la prima, nata nel 1973, che oggi lavora come sceneggiatrice per la Rai, e Saverio, nato nel 1975, noto regista di film e serie tv. Il loro matrimonio è durato dal 1973 al 1984, ma i due si separano già verso la fine degli anni ’70. “Le cose finirono per via di quella mia storia segreta e anche forse per l’esplosione di ‘Bontà loro’, un successo che ci travolse. Alla seconda puntata, passammo dai 5 ai 14 milioni di spettatori. La gente cominciò a riconoscermi…”, ha confessato Costanzo.

Flaminia Morandi: seconda moglie Maurizio Costanzo

Flaminia Morandi e Maurizio Costanzo sono rimasti in buoni rapporti: “Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”, ha detto il giornalista parlando della madre dei suoi due figli. Flaminia Morandi ha conseguito il dottorato in Missiologia alla Università Gregoriana di Roma con una tesi su Olivier Clément e per lunghi anni ha lavorato come autrice di programmi radiofonici e televisivi. Dopo la separazione dalla Morandi, Costanzo iniziò una relazione con Simona Izzo, la nota attrice e doppiatrice: il loro legame durò solo tre anni dal 1983 al 1986. Nel 1989 il giornalista sposò la conduttrice Tv Marta Flavi, ma il matrimonio con lei durò solo un anno e si separano nel 1990 per poi divorziare nel 1994. Nel 1995 ha sposato Maria De Filippi.



