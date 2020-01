FLASHDANCE/ Trama del film con Jennifer Beals oggi su Italia 1 (1 gennaio)

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per questo mercoledì 1° gennaio 2020 a partire dalle ore 19.25 la messa in onda del film di genere musicale Flashdance. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 1983 dalla casa cinematografica della PolyGram Pictures per la regia di Adrian Lyne, con soggetto scritto da Thomas Hedley Junior il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Joe Eszterhas. Il montaggio della pellicola è stato eseguito da Bud S. Smith assieme a Walt Mulconery, le musiche sono del compositore italiano Giorgio Moroder e nel cast sono presenti tanti artisti piuttosto famosi tra cui Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner e Lee Ving.

La trama del film Flashdance

Nella città americana di Pittsburgh vive una giovane donna di nome Alex che di giorno lavora all’interno di una fabbrica mentre di notte dà sfogo alla sua passione per la danza. Alex nutre da sempre un grande amore per il ballo e la sua più grande aspirazione è quella di diventare una professionista. Per fare questo, sarebbe necessario entrare nell’accademia di danza della sua città, dove in effetti si prenota per un’audizione. Tuttavia, al momento di entrare in scena, si fa prendere da mille dubbi e possibili problematiche che la inducono a rinunciare senza neppur aver provato. Una sconfitta che sa di resa, in quanto la giovane donna ha avuto paura di affrontare il palcoscenico. Una sera, durante una delle sue performance in un locale notturno, incrocia Nick, che oltre ad essere un bel ragazzo è anche il suo capo a lavoro. Nick non è solo sorpreso dalle sue qualità artistiche, ma anche dalla sua bellezza, tant’è che si innamora pazzamente di lei. Lui vorrebbe conoscerla meglio magari passandoci del tempo insieme, ma Alex ritiene poco corretto che tra di loro ci possa essere una relazione amorosa, visto che condividono anche il posto di lavoro. Qualche sera più tardi, Alex e una sua cara amica vengono avvicinate da un losco individuo di nome Carlos, che in qualsiasi modo vorrebbe spingerle a esibirsi nel suo night club. Appena in tempo, Nick accorre in loro aiuto, conquistando definitivamente il cuore della bella Alex. A riprova di quanto lui tenga a lei, sarà lo stesso Nick a spingerla a imboccare la strada del mondo dello spettacolo.

