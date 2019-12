Flat tax 2020/ Cosa cambia e chi non potrà più usarla: nuovi limiti di accesso

Flat tax: cosa cambia dal primo gennaio 2020? Le novità contenute nella legge di Bilancio 2020 hanno portato all’abolizione del regime super forfettario per i contribuenti i cui ricavi e compensi sono compresi tra i 65mila e i 100mila euro. Esclusa quindi l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 20% ma previste anche restrizioni delle condizioni di accesso per tutti. Lievi cambiamenti riguardano in particolare l’accesso al regime forfettario per le partite Iva. In merito alla flat tax, la cosiddetta “tassa piatta” ad aliquota unica, questa resta al 5% per le startup e al 15% per i redditi sotto i 65.000 euro ma sono stati indicati i nuovi limiti per l’accesso al regime agevolato. In merito alle nuove norme contenute nel disegno di legge di Bilancio, spiega Repubblica.it, non cambiano le aliquote dell’imposta e resta intesa l’esenzione dall’obbligo di applicare Iva sulle fatture. Non cambiano neppure le regole per il calcolo dell’imposta poichè la base imponibile resta l’ammontare dei ricavi (o dei compensi) ottenuti nell’anno dalla quale occorre detrarre la percentuale di spese forfettarie prevista dal tipo di attività esercitata. Sono tuttavia previsti nuovi vincoli per i dipendenti.

FLAT TAX 2020: CHI NON POTRÀ PIÙ USARLA

Da gennaio 2020 non potranno più usare la flat tax tutti coloro che hanno sostenuto spese superiori a 20mila euro lordi l’anno per dipendenti, collaboratori o personale comunque assunto a progetto. Ciò significa che chi ha diversi dipendenti dovrà procedere con l’applicazione del regime ordinario. Nella nuova legge di Bilancio manca invece il limite previsto inizialmente per gli investimenti in beni strumentali. Questi vincoli sarebbero mirati a limitare l’uso della flat tax solo alle attività minori o ai liberi professionisti a scapito degli altri casi verso i quali i controlli si sono fatti più severi. Inoltre dal 2020, rammenta ancora Repubblica.it, ci sarà il ritorno del limite di accesso al regime per chi, oltre a svolgere una libera professione, ha anche un lavoro dipendente o una pensione. In questo caso non si può scegliere il regime forfettario per una nuova attività se il ricavo lordo annuo derivante da lavoro o pensione sia superiore ai 30mila euro. E’ escluso dal divieto chi non ha ottenuto il rinnovo di un contratto di lavoro contro la sua volontà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA