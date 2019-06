Flat tax, scontro Salvini-Tria/ Mef “servono coperture”: Di Maio “non si aumenta Iva”

Se non è scontro, è sicuramente “frenata” quella vista ieri sulla Flat Tax durante il vertice di Governo alla presenza di Conte, Salvini, Di Maio, Tria e dei tecnici del Mef: come detto da Palazzo Chigi in una nota, serviranno altre riunioni tecniche per costituire la migliore risposta possibile della Lettera da inviare alla Commissione Ue sulla procedura d’infrazione e con essa vi saranno certamente tutte le migliorie possibili da parte di Lega e M5s per approntare una Flat Tax – o comunque una legge per abbassare le tasse – che però abbia le coperture giuste e che non porti in ulteriore deficit un’economia come quella italiana sotto il mirino delle possibili sanzioni Ue. Salvini ieri ha spinto affinché si continui sulla strada della Flat Tax ma Tria ha fatto capire con chiarezza di non avere nulla in contrario alla norma basta che abbia le giuste coperture: per Di Maio, sentito ieri fuori dal vertice economico, «si può fare ma basta che non si aumenti l’Iva per farla». Il leader della Lega ha abbandonato prima il vertice e nel pomeriggio ha incontrato i Ministri del Carroccio: sono bastati questi due elementi per immaginare un possibile strappo nel Governo che per ora, comunque, resta solo un’ipotesi giornalistica.

SCONTRO SULLA FLAT TAX: LA POSIZIONE DEL M5S

«Abbiamo fatto a Palazzo Chigi una riunione economica interessante e molto utili. Abbiamo cominciato un percorso su alcune voci: export, investimenti, edilizia, che e’ importante perche’ se riparte l’edilizia riparte il Paese. Ci sono troppe poche gru e se un paese riparte si vede dalle gru», aveva commentato ieri lo stesso Salvini nell’attesa che il Governo impianti una struttura solida da presentare nella trattativa con la Commissione Ue. Il percorso non è facile anche perché al momento Lega e M5s non intendono farsi dettare le condizioni da Bruxelles, mentre Conte e Tria chiedono un maggiore dialogo per evitare una procedura d’infrazione letale per i conti pubblici e l’economia del nostro Paese. «Io ieri non ho visto il ministro Tria che diceva no, la Flat Tax non si può fare o non si può contemplare alcun tipo di deficit – ha detto ai microfoni di Radio Anch’io il leader del M5s Luigi Di Maio -. Quando l’incontro è finito ci siamo alzati tutti quanti, il ministro dell’Interno non ha partecipato dopo a questioni più tecniche che riguardavano altri ministeri»: nel difendere l’unità interna, seppur difficile, al Governo, il vicepremier M5s ha poi spiegato sempre nell’intervista mattutina «Giuseppe Conte e Giovanni Tria, hanno pieno mandato per trattare con l’Ue. Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Noi investiamo sulla crescita e per fine anno, nella legge di Bilancio, metteremo a posto tutto quello che c’è da mettere a posto. Non vogliamo tensioni clamorose con l’Ue ma al centro dobbiamo mettere sempre gli italiani, non i numerini».

