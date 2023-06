Flavia Franzoni, moglie Romano Prodi morta durante pellegrinaggio Assisi/ Farina: “erano una cosa sola”

LUTTO PER ROMANI PRODI: LA MORTE DELLA MOGLIE FLAVIA FRANZONI DURANTE PELLEGRINAGGIO FRANCESCANO

Nei giorni del lutto in politica per la morte di Silvio Berlusconi, un tragico evento ha colpito forse l’unico vero rivale del leader di Forza Italia (che lo ha battuto due volte alle Elezioni), Romano Prodi: mentre si trovava con la moglie Flavia Franzoni in un sentiero francescano in Umbria verso Assisi, la donna ha accusato un malore ed è morta nel pomeriggio di martedì 13 giugno 2023. Con loro sul cammino di San Francesco anche l’amico di una vita ed ex dirigente Pd Arturo Parisi.

La notizia ieri ha fatto il giro del web e dei palazzi della politica, con le immediate condoglianze recate da tutto l’arco parlamentare nazionale, dal Governo di Giorgia Meloni fino a tutte le opposizioni e i compagni di partito nel Pd: come scrivono le cronache locali de “La Nazione”, la coppia Prodi-Franzoni nella serata di lunedì avevano dormito con la comitiva a Gubbio e nella giornata di martedì 13 giugno erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi, 76 anni, è caduta all’improvviso, probabilmente a causa di un malore: erano più o meno le 15, scattati subito i soccorsi ma a causa di un violento temporale la zona è stata difficile da raggiungere e impedita all’elicottero di soccorso. Il Servizio Regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha tentato ogni manovra rianimatori ma nulla è valso. Tra le persone che erano in viaggio con Romano Prodi e la moglie Flavia Franzoni verso Assisi c’era anche Francesco Conconi, noto medico sportivo e amico dei coniugi. «La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari», ha fatto sapere la Premier Meloni ieri sera in una nota.

RENATO FARINA: “PRODI E FLAVIA ERANO UNA COSA SOLA”

In un editoriale apparso oggi su “Libero Quotidiano”, nel mezzo dei tanti ricordi su Silvio Berlusconi, ve n’è uno molto commosso del giornalista ex Forza Italia Renato Farina che dedica proprio l’ultimo saluto a Romano Prodi divenuto ieri vedovo per la scomparsa di Flavia Franzoni. «Flavia e Romano erano una cosa sola. Chi frequentava la loro casa, nel centro di Bologna, o partecipava a convegni dove stavano seduti accanto, come domenica scorsa a Trento per il Festival dell’Economia, oppure era invitato alle camminate per pellegrinare tra monasteri e basiliche, non riusciva a pensa- re potessero mai dividersi», scrive su “Libero” l’editorialista brianzolo.

La prof ieri non ce l’ha fatta, dopo il malore è morta di fatto tra le braccia del marito Romano e dell’amico Arturo Parisi, ex Ministro della Difesa. Prodi aveva annunciato di voler essere presente oggi in Duomo di Milano per l’ultimo saluto al rivale di sempre Silvio Berlusconi ma ovviamente il lutto improvviso che lo ha colpito ha reso impossibile il tutto: «La comunità politica da sinistra a destra ha saputo dire le parole giuste. Senza alcun fraintendimento, distinguo, sottinteso», rileva ancora Farina che pone la giusta distanza tra i lutti che hanno colpito nel giro di 48 ore le famiglie Berlusconi e Prodi. Eppure, conclude, «Plutarco scrisse le biografie dei filosofi classici intitolandole Vite parallele. Oggi ci viene da pensare, commossi, al libro del destino che troppo spesso reca scritto tragedie parallele. Se vale qualcosa Romano e i suoi cari abbiano le nostre condoglianze, coraggio Professore».











