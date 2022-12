Flavia Prisco, moglie di Walter Veltroni dal 1982/ Le figlie Martina e Vittoria: due donne di talento

Flavia Prisco, chi è la moglie di Walter Veltroni

Walter Veltroni sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 13 dicembre, di Oggi è un altro giorno per presentare il suo ultimo libro dal titolo “La più bella del mondo, la costituzione spiegata a ragazze e ragazzi“. L’ex sindaco di Roma è sposato dal 1982 con Flavia Prisco, architetto. La coppia ha avuto due figlie, Martina (nata nel 1987) e Vittoria. Nel 2008, in una lunga intervista con Donna Moderna, Flavia Prisco ha raccontato come è nata la storia d’amore con Walter Veltroni: “Al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: Restiamo amici”. Otto anni, il matrimonio è stato celebrato da un dirigente del Pci, Maurizio Ferrara, padre di Giuliano.

Martina e Vittoria: figlie di Walter Veltroni e Flavia Prisco

Sulle pagine di Donna Moderna, Flavia Prisco ha anche raccontato della vita quotidiana insieme a Walter Veltroni: “Quando lascio le luci accese e gli armadi aperti, se è stanco si innervosisce. E ogni tanto discutiamo dell’educazione delle figlie. Io sono più permissiva. Lui è più rigido, con regole tipo: non si rientra a quest’ora. Infatti sta sveglio la notte fino a quando non le sente tornare”. L’intervista risale al 2008 e da allora le figlie sono diventati grandi.

Martina Veltroni, la primogenita, vive negli Stati Uniti e fa la produttrice televisiva. Vittoria Veltroni, invece, è stilista. Nel 2014 si è classificata terza tra i giovani talenti che hanno sfilato a Santo Spirito in Sassia per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda.

