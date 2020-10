Flavia Vento/ “Al GF Vip tanta gente falsa! Adua Del Vesco ridicola, non mi piace”

Flavia Vento è un fiume in piena. Ai microfoni di RTL 102.5 News, intervistata da Francesco Fredella, l’ex gieffina chiarisce subito di non avere il Covid ma di aver temuto di essere stata contagiata. “Ho fatto un test sierologico che praticamente era un finto positivo. Poi ho fatto il tampone ed era negativo. Quindi bisogna stare molto attenti. – le parole della Vento, che ha tenuto poi a dire la sua su questi test ‘pungidito’ – Io non ho il Covid, questi test non sono attendibili… sono una presa in giro. Ma lo dicono anche i medici che non sono attendibili”. Dalle critiche ai test si passa poi alle critiche agli ex coinquilini del Grande Fratello Vip. Flavia, infatti, ammette di avere più di un’antipatia nella Casa di Canale 5.

Flavia Vento: “Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è tanta falsità!”

Flavia Vento non ha peli sulla lingua e infatti lancia subito la bomba: “Se torno nella Casa faccio un casino perché ci sono delle persone che non mi piacciono per niente.” Stuzzicata da Fredella, arriva poi a fare uno solo dei tanti nomi: “Ci sono persone di una falsità… Adua ad esempio, non mi piace, è un po’ ridicola con queste finte storie…” Si parla poi di possibile vincitore che per lei è Tommaso Zorzi. Infine la Vento racconta dei suoi progetti per il futuro, uno su tutti: “Io ho creato un format che si chiama Il Castello fatato ed è praticamente un game show dove c’è la principessa, la strega cattiva… – e conclude – mi piacerebbe che questo progetto si faccia, anche perché una cosa che fa sognare anche i bambini, diverso, divertente…”



