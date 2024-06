Flavia Vento nel cast della nuova edizione di Avanti un altro?/ Quale ruolo avrà, l’indiscrezione bomba

Avanti un altro!, novità e addii della nuova edizione: le prime indiscrezioni

L’estate è iniziata ma non tutti i programmi televisivi intendono rinunciare ad una programmazione fatta con debito anticipo, in vista del ritorno sul piccolo schermo. Chi si è già messo in moto è sicuramente Paolo Bonolis e tutta la troupe di Avanti un altro!, il game show di Canale5 che tornerà in onda a partire da gennaio 2025. La nuova edizione dovrebbe apportare importanti novità soprattutto per quanto riguarda il cast che, come rivelato da TvBlog, verrà ritoccato con importanti addii e suggestive novità.

La prima novità, riferisce il portale, sarà l’addio dello storico regista Stefano Vicario, che accompagnerà Amadeus nella sua nuova avventura sul Canale Nove nella nuova edizione de La Corrida: si rinnova dunque il sodalizio tra regista e conduttore, che hanno già collaborato nei fortunati Festival di Sanremo degli ultimi cinque anni. Novità dietro le quinte ma anche in scena, con un addio e una novità pronti a scombinare il magico “mini-mondo” che colora lo studio in ogni puntata grazie ai suoi personaggi.

Avanti un altro!, l’addio di Miss Claudia e il debutto di Flavia Vento

Come riferisce sempre TvBlog, la nuova edizione di Avanti un altro! vedrà il quasi certo addio di Claudia Ruggeri, da tutti conosciuta come la storica Miss Claudia: presente sin dalla prima stagione, questa volta dovrà rinunciare poiché in dolce attesa e, a sostituirla, dovrebbero essere alcune nuove “Miss” a rotazione. Ma per un addio c’è anche il debutto di una grande novità, che risponde al nome di Flavia Vento: la showgirl dovrebbe rientrare a tutti gli effetti nel “salottino” del programma, dove rivolgerà domande e quesiti ai concorrenti sui misteri dell’universo.

Queste sono dunque le prime indiscrezioni sulla nuova stagione, le cui registrazioni dovrebbero iniziare a settembre per un totale di oltre cento puntate, in partenza dal prossimo gennaio 2025. Saldo al timone del game show ci sarà ancora una volta Paolo Bonolis, affiancato dall’immancabile suo braccio destro Luca Laurenti.











