Flavia Vento al Grande Fratello Vip 5?/ “Concorrente insieme ad Elisabetta Gregoraci”

Continuano i rumor su quello che sarà il casi della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha promesso concorrenti ancora più noti di quelli dell’ultima edizione e, stando alle ultime indiscrezioni, pare sia riuscito a coinvolgere anche una famosissima showgirl: Flavia Vento. Della sua possibile partecipazione si è parlato già qualche giorno fa, quando il settimanale OGGI ha svelato come la Vento fosse però al centro di una trattativa tra il reality show della Mediaset e “Ballando con le stelle”, show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Oggi però, a dare conferma della partecipazione dell’attrice romana al Grande Fratello Vip 5 è il portale TvBlog, che dà per concluse e in modo positivo le trattative.

Flavia Vento nel cast del Grande Fratello Vip 5 assieme ad Elisabetta Gregoraci?

Dunque Flavia Vento sarebbe la seconda concorrente certa del Grande Fratello Vip 5 che, stando alle prime notizie, dovrebbe avere il via dopo l’estate. La seconda perché l’altro nome certo sarebbe quello di Elisabetta Gregoraci. Come infatti conferma TvBlog: “Al momento dunque sono due i concorrenti certi della quinta edizione del Grande fratello condotta e diretta da Alfonso Signorini, vale a dire Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento”. Il cast inizia pian piano a prendere forma e la notizia della partecipazione di Flavia Vento ci annuncia che non mancheranno discussioni e liti nella Casa. Flavia potrebbe infatti essere la perfetta erede di Antonella Elia, e chissà che non diventi la beniamina dei telespettatori del reality di Canale 5.



