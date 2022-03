Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione show/ D’Urso: “È già a casa”

L’annuncio era nell’aria ed è arrivato oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5: Flavia Vento ha ufficialmente abbandonato La Pupa e il Secchione show 2022. “Si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni, è già a casa.” ha rivelato Barbara D’Urso in diretta, spiegando che i vari tentativi per convincerla a rimanere non sono in alcun modo serviti. “I motivi dell’abbandono poi verranno resi noti in puntata. – ha spiegato ancora la conduttrice, raccontando inoltre che – Quando ha deciso di abbandonare, ed è stata una notte complicata, le abbiamo detto che se le mancavano i cani, glieli avremmo portati in villa per un po’. Lei non ha voluto sentire ragioni.” Non è dunque per la mancanza dei suoi cani che ha lasciato lo show, nonostante avesse promesso alla D’Urso, al momento del provino, che sarebbe rimasta fino alla fine.

Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione?/ Valigie fatte, "Nuova crisi stanotte"

Flavia Vento ufficialmente fuori da La Pupa e il Secchione show: e Aristide Malnati?

Una promessa, dunque, infranta quella di Flavia Vento a Barbara D’Urso che, tuttavia, dichiara “Non sono arrabbiata, io ho tentato in tutti i modi di farla restare, io la amo, è tanto buona ma surreale.” E Aristide Malnati? Quale sarà il suo destino ora che Flavia è andata via? “Lui era disperato, vagava da solo per le stanze della villa”, ha raccontato la D’Urso. Tuttavia lui rimane e presto sarà nuovamente accompagnato da una pupa: “Essendo andata via Flavia Vento, lui è rimasto da solo, quindi martedì gli faremo entrare una nuova pupa.”

LEGGI ANCHE:

ARISTIDE MALNATI E FLAVIA VENTO/ Salvati dalla D'Urso, lei disperata "I miei cani..."Flavia Vento abbandona La Pupa e Il Secchione show?/ Spunta Tom Cruise dietro l'addio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA