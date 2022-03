Flavia Vento vuole già lasciare La Pupa e il Secchione/ D’Urso scioccata in diretta!

La Pupa e il Secchione show 2022 è iniziato da poche ore ma c’è già chi vuole abbandonare il reality. Indovinare di chi si tratta non è tanto difficile se si è un minimo esperti in questo campo: è infatti Flavia Vento ad aver già messo in crisi gli autori. La notizia arriva in diretta a Pomeriggio 5 e viene comunicata al momento anche a Barbara D’Urso, ignara di quanto stesse accadendo nella villa dove i concorrenti dovranno convivere per otto settimane. “Flavia Vento mi ha promesso che non lascerà il reality perché, sapete, lei lascia tutti i reality”, aveva appena finito di dire la conduttrice quando uno degli autori le ha invece comunicato che Flavia voleva effettivamente abbandonare il programma.

Barbara D’Urso scioccata in diretta: “Flavia Vento stava abbandonando La pupa e il secchione show”

Scioccata, Barbara D’Urso ha quindi chiesto ulteriori aggiornamenti ai suoi autori che le hanno svelato in diretta che Flavia Vento ha minacciato di lasciare La Pupa e il secchione show 2022 ma sono poi riusciti a tranquillizzarla, almeno per ora. “Non ce la posso fare, davvero! Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere!”, ha quindi commentato ironica la conduttrice. Il rischio che la Vento lasci da un momento all’altro resta, comunque, molto alto.

