Flavio Briatore, Dana è la nuova fidanzata?/ Lui nega, Elisabetta Gregoraci…

Nessun ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I più romantici, dopo averli visti insieme con il figlio Nathan Falco in occasione del settantesimo compleanno del manager, avevano sperato di vederli nuovamente insieme, felici e innamorati. Secondo il settimanale Chi, però, non solo non c’è alcun ritorno di fiamma, ma nel cuore di Briatore ci sarebbe una nuova fiamma. La nuova fidanzata di Flavio Briatore, secondo quanto si legge sul nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si chiamerebbe Dana, sarebbe giovane e assolutamente bellissima. “Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia, a Milano”, scrive Chi.

FLAVIO BRIATORE FIDANZATO CON DANA? IL MANAGER NEGA

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno ritrovato la serenità al punto da trascorrere la quarantena insieme, ma non sarebbero tornati ad essere una coppia come sottolinea il settimanale Chi parlando della presunta, nuova fidanzata del manager che, a quanto pare, negherebbe di avere un nuovo amore. “Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case“, si legge ancora su Chi. Nonostante il matrimonio sia finito da tempo, tuttavia, sono tanti i fans che sperano in un ritorno di fiamma tra la Gregoraci e Briatore che, pur non essendo più una coppia, sono riusciti ad instaurare un nuovo rapporto basato sull’affetto e sul rispetto.



