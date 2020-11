Flavio Briatore e Nathan, ex marito e figlio Gregoraci/ “Prima del GF, Falco ha…”

C’è un pensiero fisso nella mente di Elisabetta Gregoraci: quello per suo figlio Nathan Falco. Quando viene ‘attaccata’ nella Casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice pensa a ciò che, giustamente, può arrivare a suo figlio che, comunque, la segue sempre in tv. Ed è anche per lui che la Gregoraci “frena” i possibili sentimenti nei confronti di Pierpaolo Pretelli (ma questa è una storia molto più complessa). D’altronde Nathan Falco pur avendo soltanto 10 anni è un bambino molto intelligente e perspicace, che già conosce ben 4 lingue. Proprio nella Casa, Elisabetta ha raccontato di quando Nathan le ha chiesto di “non andare” e “per quanto tempo rimarrai via” prima che lei entrasse al Grande Fratello. Nulla sarebbe più bello che ricevere quindi una sua sorpresa nella Casa.

Elisabetta Gregoraci e il complicato rapporto con Briatore

Dall’altra parte ad attenderla c’è anche Flavio Briatore, di cui spesso ha parlato in queste settimane. Si parla infatti di un accordo col suo ex marito a causa del quale Elisabetta non avrebbe potuto avere storie d’amore dai 3 anni in cui si sono lasciati. “La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi.” svelò qualche anno fa da Chiambretti proprio Alfonso Signorini. Versione che, d’altronde, la Gregoraci ha confermato con le sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip.



