FLAVIO BRIATORE VENDE IL TWIGA

Flavio Briatore è pronto a vendere il Twiga: la notizia rimbalza nelle ultime ore e si aggiunge alle indiscrezioni secondo cui a Forte dei Marmi chiude fino a marzo l’altra attività dell’imprenditore, la pizzeria di lusso. Stando a quanto riportato dal Giornale, l’accordo per la vendita della storica discoteca e stabilimento balneare in Versilia è molto vicino. Dall’altra parte del tavolo c’è Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli del fondatore di Luxottica che conferma la sua recente strategia: oltre a essere chief strategic office di Essilux, guida una rete di ristoranti d’eccellenza, di cui tre a Milano e due a Marina di Pietrasanta e Paraggi.

In questo modo, Del Vecchio junior piazza un altro colpo per allargare la sua galassia, un obiettivo per il quale è riuscito a superare la concorrenza di due fondi internazionali. L’operazione, però, riguarda solo le quote di Flavio Briatore, perché Dimitri Kunz D’Asburgo, compagno di Daniele Santanché, non ha intenzione di cedere il suo 33% del Twiga.

LA FORMULA 1 “ASSORBE” FLAVIO BRIATORE

In merito alle ragioni della sua uscita di scena dal Twiga, l’imprenditore ha confermato al Giornale l’indiscrezione e spiegato di essere “ormai assorbito dalla Formula 1“, quindi ha deciso di mettere sul mercato il gruppo. Non ha aggiunto altro Flavio Briatore, mentre il quotidiano riferisce che Del Vecchio junior è pronto ad accontentarlo e a sviluppare il suo progetto che prevede la promozione della ristorazione del Made in Italy.

Nel mirino è finito allora il Twiga, il cui fattura supera i nove milioni di euro e ha una storia da ritrovo di vip e di personaggi della politica e dello sport, non solo dello spettacolo. Infatti, per anni ha fatto parlare di sé, ma ora si cambia e per Flavio Briatore sta per terminare un’avventura. Invece, si parla di pausa per il Crazy Pizza di Forte dei Marmi: chiude tre mesi, quindi riaprirà nel marzo del prossimo anno a causa di lavori interni.

