Flavio Briatore: “Elisabetta Gregoraci? Rinunci a ciò che le passo”/ “Al GF Vip..”

Flavio Briatore si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano del 29 settembre e risponde ad Elisabetta Gregoraci. La showgirl è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020 dove sta conoscendo Pierpaolo Pretelli. Nella casa di Cinecittà, però, la Gregoraci, parlando con Matilde Brandi e Stefania Orlando, ha ripercorso gli anni che ha trascorso accanto a Flavio Briatore svelando di aver sacrificato la propria vita, rinunciando anche a diversi lavori, per poter stare con lui. Parole a cui, oggi, Flavio Briatore risponde direttamente. “Era infelice? Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità”, ha dichiarato Briatore ai microfoni di Selvaggia Lucarelli. L’imprenditore, poi, chiarisce come il matrimonio sia finito senza drammi e di aver immediatamente trovato anche un accordo economico. “Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”, ha aggiunto.

FLAVIO BRIATORE: “ELISABETTA GREGORACI? SE A 40 ANNI VUOLE ANDARE AL GRANDE FRATELLO VIP E STARE CON I RAGAZZINI OK”

Flavio Briatore commenta la decisione di Elisabetta Gregoraci di partecipare al Grande Fratello Vip 2020. Una scelta che la showgirl avrebbe preso per essere indipendente. “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”, ha dichiarato a Selvaggia Lucarelli l’imprenditore. La cifra del mantenimento, però, resta top secret anche se Briatore spiega come l’ex moglie “non è obbligata a fare qualunque cosa pervivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”. Infine, sul Grande Fratello Vip, svela come la Gregoraci avrebbe partecipato già diversi anni fa. “Ho replicato solo che ha 40 anni, ma se pensa sia la scelta giusta va bene. Lo voleva già fare anni fa e le dissi che, visto che avevamo un bambino piccolo, non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi. Ora Falco è più grande. Poi io e lei siamo divorziati, ormai non siamo neppure più parenti”, conclude l’imprenditore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA