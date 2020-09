Elisabetta Gregoraci: “Briatore? Stare con lui è stato difficile”/ “Sacrifici e…”

Elisabetta Gregoraci ha iniziato ad aprire il suo cuore ad alcune compagne nella Casa del Grande Fratello Vip. La nota conduttrice ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, puntando l’attenzione sulla storia d’amore con Flavio Briatore. Elisabetta ha allora raccontato che di momenti belli non sono mancati ma che la vita al fianco dell’imprenditore non è stata semplice. “Gestire un uomo come lui non è stato facile. – ha esordito la Gregoraci, sul divano con Matilde Brandi, Stefania Orlando e Adua Del Vesco – Gli sono stata accanto in tanti momenti, lui ha avuto molti momenti difficili nella sua vita. Avevo 24 anni, ero una bambina.” Tuttavia ha sottolineato che: “Io però sono stata sempre inquadrata, le cazz*te non le ho fatte mai!”

Elisabetta Gregoraci su Briatore: “ho dovuto sacrificare la mia vita per stare con lui”

“Io ho dovuto sacrificare la mia vita per stare con lui” ha ammesso Elisabetta Gregoraci, parlando del matrimonio con Flavio Briatore. “Le cazz*te non l’ho potuto fare perché prima ho avuto mamma, la malattia di mamma, poi è arrivato lui che comunque è stato sempre Briatore, dunque una figura forte. Non potevo fare la cretina in giro, anche lavorativamente parlando. “ ha ancora precisato la conduttrice. Con l’imprenditore era infatti difficile avere un attimo libero: “L’ho dovuto sempre seguire nei suoi ruoli, insomma facevo una vita di pubbliche relazioni. – ha ammesso la conduttrice – Sono stata anche invitata alla Casa Bianca, poi non ci sono andata perché non è stato bene mio figlio, però la mia vita era così.” Così ha rafforzato il concetto, ammettendo che “La mia prima vacanza con un amico sono riuscita a farla a 38 anni, pensa te!”

