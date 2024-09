Flavio Briatore è l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, ma anche un imprenditore di successo, un dirigente d’azienda e sportivo che si è fatto conoscere dal grande pubblico anche come personaggio televisivo. Amato ed odiato, Briatore è stato per diversi anni il marito di Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl italiana. Un matrimonio invidiato e conclusosi dopo 12 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di Nathan Falco, il loro unico figlio. Ma come è finita tra i due? A rivelarlo a Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio” è stata proprio la Gregoraci dicendo: “il matrimonio è finito ma noi ci vediamo spessissimo e siamo uniti come genitori per il bene del nostro Nathan”.

Non solo, la Gregoraci ha anche raccontato come Flavio Briatore sia riuscito a conquistarla facendo breccia nel suo cuore: “fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che ero speciale. Mi ha conquistata con la poesia”.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: perchè è finita?

Nonostante la nascita di Nathan Falco, il solo ed unico figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la coppia nel 2017 ha annunciato la fine del loro amore. Un anno difficilissimo per la showgirl che durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello ha confessato alcuni dei motivi della rottura: “mi ha trascurato un molto, era sempre molto impegnato”.

La showgirl ha poi parlato della tragica morte della mamma: “subito dopo il funerale voleva andare a lavorare senza rispettare il mio dolore. Mi ha lasciato da sola per inaugurare una discoteca. Questo non è rispetto per la tua compagna e per la mamma di tuo figlio”. Parole pesanti quelle pronunciate dalla Gregoraci nella casa più spiata d’Italia che hanno spiazzato l’ex marito. Sta di fatto che i comportamenti di Briatore l’hanno fatta riflettere e hanno fatto entrare la showgirl in crisi al punto da dire: “non sono mai riuscita a perdonargliela. Non ero la sua priorità nonostante io gli fossi sempre stata vicino”.

