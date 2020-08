Flavio Briatore, fake news sulla frase sessista/ “Poveri e mogli ces*e”? Tutto falso!

L’imprenditore Flavio Briatore è il protagonista di una fake news che ha creato parecchia polemica. Sui social sta girando un virgolettato offensivo, attribuito ingiustamente all’imprenditore, riferito alle mogli dei poveri. Per l’esattezza si tratta di un meme contenente l’immagine di Flavio Briatore insieme ad una frase ignobile verso le donne: “I poveri li riconosci dalle mogli ces*e.”. Si tratta però di una bufala, come purtroppo se ne trovano tante sui social. Attualissimo.it, nella giornata odierna, ha analizzato la situazione attraverso un approfondimento che ha chiarito come Briatore non abbia mai rilasciato dichiarazioni del genere. Sui social però la situazione è sfuggita di mano, visto che tante persone lo stanno accusando e, in molti dei casi, offendendo per una frase mai detta. Flavio Briatore, già nel 2018, intervenne per smentire la notizia. A distanza quindi di due anni la frase è stata rilanciata con tantissime persone cadute di nuove nella rete.

Flavio Briatore, dalla fake news allo sfogo sulla chiusura delle discoteche

Al di là di questo episodio, nell’ultimo periodo l’imprenditore ha fatto discutere per alcune frasi sul Covid e la chiusura delle discoteche. Contattato in diretta su Instagram da Nicola Porro per parlare della chiusura decisa solo pochi giorni fa, Flavio Briatore ha dichiarato: “Conte è un bugiardo, uno che non racconta la verità”. Per poi spiegare: “Le discoteche erano aperte fino al 12 agosto, poi da quella data in poi dipendeva dalle regioni. Tutte le regioni hanno prolungato l’apertura delle discoteche fino a quando il nostro amico Speranza ha bloccato tutto.” Per poi rincarare la dose: “Non è che ha chiuso le discoteche , perché son troppo paracul*: si può fare la musica ma non si può ballare, si può ascoltare seduti al proprio tavolo. Perché questo virus è il virus del panettiere: di notte lavora e di giorno se stai in piedi non lo prendi, se stai coricato sì.”



