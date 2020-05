Flavio Briatore, offese al figlio Nathan Falco/ Lui replica furioso: “Zitto cogli*ne”

Pubblicità

Dopo il lungo periodo di quarantena, anche Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è uscito all’aria aperta per una breve passeggiata. Il momento è stato immortalato e pubblicato proprio da Briatore sul suo profilo Instagram. Nello scatto in questione Nathan Falco, che ha ormai 10 anni, e suo padre appaiono mano nella mano. Accanto la didascalia che svela: “Piccola passeggiata per Monaco, Falco era 40 giorni che non usciva di casa.” La foto, che voleva dunque essere la condivisione di un momento padre-figlio, è stata invece bombardata da critiche e anche insulti di vario genere, anche nei riguardi del bambino. Un utente ha infatti scritto: “Falco ahahha ma un nome più igniorante non glielo potevi dare a questo banbino?“. Parole di fronte alle quale è arrivata immediata la replica di Briatore: “Senti cogl**** pensa al tuo di nome… top per sfigati anche il mio cane si chiama Luca“.

Flavio Briatore contro tutti: la dura replica a un hater

Flavio Briatore non riesce a rimanere in silenzio quando si ritrova di fronte ad offese gratuite. Dopo aver difeso suo figlio Nathan Falco, l’imprenditore ha replicato anche ad un altro utente che lo ha “invitato” a non tornare in Italia e starsene a Monaco: “Ecco bravo resta a monaco goditi i tuoi milioni di euro e di dollari e vivi nel tuo paradiso lussuoso . Abbi però il buon gusto di non criticare L Italia e gli italiani . Noi siamo rimasti e non abbiamo abbandonato ne rinnegato la nostra patria . E cosa assai più importante …. paghiamo e anche tanto le tasse in Italia. Noi” ha scritto l’utente. La replica di Briatore? “Rimani in piscina le m… galleggiano!”





