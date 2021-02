Flavio Briatore, persi 4 milioni con Pizza Crazy/ Flop per il locale londinese

Problemi da Londra per Flavio Briatore. Stando a quanto riporta Il Tempo, l’imprenditore avrebbe chiuso il bilancio della sua Pizza Crazy Ltd, che gestisce il locale sito a Londra – che porta lo stesso nome – nell’esclusivo quartiere di Marylebone, con una perdita di un milione di euro e ricavi di poco superiori. Risultati piuttosto pesanti per il noto manager, contenuti nel bilancio del 2019 di Billionaire Lifestyle, “la società lussemburghese che fa capo a Briatore, di cui director è Francesco Menegazzo e che raggruppa diverse partecipazioni dell’imprenditore”, scrive la fonte. La prima apertura del Pizza Crazy è arrivata a Porto Cervo, poi una seconda apertura a Londra, infine è arrivata anche a Monte Carlo.

Flavio Briatore, i dettagli del bilancio

Stando ai numeri del bilancio, la società che ha avuto le maggiori perdite è quella di Londra. “ha chiuso con un rosso di oltre 355mila euro che va ad aggiungersi al disavanzo di quasi 4 milioni accumulato nei precedenti esercizi.” fa sapere la fonte. Entrando poi nel merito di numero specifici, si spiega che “Billionaire Lifestyle, con un attivo di 51 milioni, possiede fra l’altro l’italiana Billionaire srl in carico a 4,1 milioni e proprietaria dell’omonimo noto locale in Costa Smeralda che ha perso 222mila euro, il 48% di Mammamia (in carico a 1,1 milioni) proprietaria dei bagni Twiga di Forte dei Marmi, l’inglese Hospitality Trademarks in carico a 1,3 milioni e in rosso per 412mila euro, le monegasche Sundream (che gestisce il Cipriani) in carico a 18 milioni, Seadream (proprietaria del Twiga Crazy Fish Sumosan) in carico a 12,1 milioni e Cova Monte Carlo.”



