Francesca Sorrentino: il trono di Uomini e Donne ricomincia

Il trono di Francesca Sorrentino continua anche se con alcune novità. La tronista, dopo la scelta di Gianmarco e Paolo di lasciare la trasmissione, era rimasta con il solo Francesco avendo davanti due alternative: scegliere o abbandonare il trono. Tuttavia, Francesca ha deciso di chiedere alla redazione di poter avere nuovi corteggiatori. Una richiesta che la redazione di Uomini e Donne ha accolto e, così, nella registrazione del 10 dicembre 2024, in studio, sono arrivati nu8ovi ragazzi scatenando la reazione di Francesco che non ha gradito la richiesta di Francesca di chiedere nuovi corteggiatori invece di dedicarsi alla loro conoscenza.

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, tra i corteggiatori è spuntato anche un volto già noto che arriva direttamente dal Grande Fratello Vio.

Chi è l’ex grande Fratello che corteggia Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Dal Grande fratello Vip, nello studio di Uomini e Donne, è arrivato Gianluca Costantino che ha scelto di corteggiare Francesca Sorrentino. Modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Napoletano e con la passione per lo sport che ha trasformato in un lavoro diventando personal trainer, Gianluca, ufficialmente single, ha deciso di provare a conquistare il cuore di Francesca che, dopo aver rinunciato a Gianmarco e Paolo, proverà a conoscere l’ex vippone che ha partecipato all’edizione vinta da Jessica selassiè.

Dopo il Grande Fratello Vip, ha continuato a stare sui social dove è molto seguito e dopo pubblica anche consigli per i vari allenamenti. Con la sua preparazione, l’ex vippone riuscirà a conquistare il cuore di Francesca superando la concorrenza degli altri corteggiatori? Gianmarco e Paolo torneranno di fronte all’arrivo di nuovi corteggiatori?