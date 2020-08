Flavio Briatore vs Mazzanti / “Giustizia divina? Se non funziona ti vengo a prendere”

Flavio Briatore non le manda a dire a Claudio Mazzanti, assessore alla mobilità del Comune di Bologna che nei giorni scorsi aveva affermato che la positività al Covid-19 da parte dell’imprenditore fosse un fatto di “giustizia divina”. “Spera che funzioni, perché se non funziona ti vengo a cercare”, risponde minaccioso Flavio Briatore. “La mia funziona, ti metto in quarantena”, aggiunge seccato il noto imprenditore. La polemica a distanza tra Mazzanti e Briatore si infiamma attraverso il profilo instagram di Daniela Santanché, anche lei al centro del polverone per essere stata pizzicata in pista da ballo al Twiga, locale di Briatore a Marina di Pietrasanta, dove spronava i giovani a seguire il suo esempio. La senatrice di Fratelli d’Italia, pubblicando sui propri social il pezzo del Carlino che riportava la news delle affermazioni discutibili dell’assessore aveva scritto: “Oggi i tifosi della giustizia divina esulteranno…vergognoso odio sociale anti-italiano”.

Flavio Briatore sbotta contro Claudio Mazzanti

Flavio Briatore si è inserito nella conversazione, chiamando in causa proprio Claudio Mazzanti. Sui social è dunque scoppiata la polemica, con il post Facebook dell’assessore e le nuove scintille su Instagram. Così dopo aver diviso il Partito Democratico sull’argomento, Mazzanti ha incassato la risposta battagliera di Flavio Briatore. E’ una polemica che, siamo certi, proseguirà nel corso dei prossimi giorni. Sui social non si parla d’altro, con le solite fazioni che dibattono animatamente sul tema.



