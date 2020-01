FLAVIO MONTRUCCHIO/ “Con Alessia Mancini da 16 anni? Sono una mosca bianca…”

Momento di grandi soddisfazioni lavorative per Flavio Montrucchio, l’ex Grande Fratello diventato uno dei volti di punta di Discovery con le due conduzioni in prima serata di programmi di successo come “Primo appuntamento” e “Bake Off Italia – All Stars Battle”. Intervistato da Il Giornale, Montrucchio, di fronte alla definizione di “sex symbol” che spesso gli viene attribuita, spiega quali sono i complimenti che invece gli fa più piacere ricevere: “Quelli dove viene sottolineata la mia gavetta, perché è quella a darti credibilità. Un conduttore non è credibile se non ha la fiducia del pubblico, e quella si conquista poco a poco. Il mio essere rimasto sempre lontano dal gossip, poi, penso abbia pagato. Mi premiano anche i 16 anni di matrimonio con Alessia Mancini. Sono una mosca bianca, nell’ambiente”.

FLAVIO MONTRUCCHIO: “QUANDO ARRIVO A CASA ALESSIA MANCINI MI DICE…”

A proposito della sua storia d’amore con Alessia Mancini, è facile per Flavio Montrucchio rispondere alla domanda su quale sia il segreto di un rapporto così forte e duraturo come il suo con l’ex “Letterina” di Passaparola. Montrucchio spiega: “Quando arrivo a casa lei mi dice togliti sta cartellina da conduttore e mettiti i guanti, che devi aggiustare il lavandino. Oggi un matrimonio lungo è una stranezza. Ma noi ci sentiamo una cosa sola. Il mio successo è anche il suo”. Su tutto il resto, comunque, viene il suo “lavoro” da padre: “Mi occupo dei miei ragazzi come primo impegno nella vita”, dice Flavio. Montrucchio comunque piace al pubblico (lo dicono gli ascolti). Lui per il ruolo a Bake Off ha studiato uno stile tutto suo: “Sono soddisfatto di me, ho giocato tra ironia e istituzionalità. Ho cercato di essere una via di mezzo tra i due volti storici del format, la compostezza di Benedetta Parodi e lo spirito comico di Katia Follesa. Il risultato mi pare divertente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA