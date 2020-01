Bake Off Italia All Stars Battle/ Eliminati e diretta: tra Tony e Malindi è amore?

Anticipazioni puntata 3 gennaio di Bake Off Italia All Stars Battle

La prima puntata di Bake Off Italia All Stars Battle porta subito a difficoltà nella vita del team. Per la wedding cake si uniscono i protagonisti, pronti ad affrontare le difficoltà di far coesistere stili diversi all’interno di una squadra. Intanto Flavio Montrucchio insinua che ci sia del tenero tra Tony e Malindi. Il ragazzo in maniera molto garbata alle telecamere del backstage svela: “Certo se Flavio ci organizzasse un primo appuntamento”. Tra i due sembra essere scoppiato qualcosa anche se la ragazza sottolinea che si tratta solo di una bella amicizia. Alla fine della prova è Patrizia a non aver gradito i risultati dopo aver lavorato a lungo con Francesca e Antonino. Le torte ora devono essere abbattute per poi essere portati di fronte ai giudici per il complicato momento del taglio. (agg. di Matteo Fantozzi)

Antonino Show

Antonino è il vero mattatore di Bake Off Italia All Stars Battle. L’anziano ha dimostrato ancora una volta grandissima carica e spera di vincere stavolta il talent cook show sotto il tendone. Clelia D’Onofrio ha presentato al nuovo conduttore Flavio Montrucchio tutti i presenti, che nelle vecchie edizioni avevano già stupito. Straordinaria è la carica anche dell’ex gieffino che dopo l’esperienza con “Primo Appuntamento” torna in televisione con la voglia di scoprire nuovi palcoscenici. La prima prova è quella che porterà i pasticceri a preparare 50 baci di dama, non sarà facile, ma di certo ci sarà l’ingegno e la voglia di portare di fronte ai giudici dei gioiellini pronti a stupire per qualità artistica e soprattutto sapore. Tra i tanti protagonisti anche Francesca regala sorrisi al pubblico con la sua dirompente simpatia che il pubblico della trasmissione non aveva di certo dimenticato. (agg. di Matteo Fantozzi)

Ospiti Sacchetta e Pauselli

Venerdì 3 gennaio, in prima serata su Raitre, si riaccendono i riflettori sotto l’iconico tendone immerso nel parco di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB) per Bake Off Italia – All Stars Battle ovvero la sfida tra i migliori pasticceri amatoriali delle varie edizioni di Bake Off Italia che si sfideranno a colpi di dolci per portare a casa il titolo di Migliore dei migliori. Al timone della nuova versione di Bake Off Italia non ci sarà Benedetta Parodi, ma Flavio Montrucchio che, dal 7 gennaio, condurrà anche la nuova edizione di Primo appuntamento. La grande novità di All Stars Battle sarà la presenza dei giudici che, per la prima volta, scenderanno in campo accanto ai pasticceri amatoriali. Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, infatti, saranno i capitani delle squadre che si affronteranno in ogni puntata per eleggere il migliore tra i migliori pasticceri di Bake Off Italia.

Le prove di Bake Off Italia All Stars Battle

I 12 migliori concorrenti delle passate edizioni, in Bake Off Italia – All Star Battle saranno divisi in tre squadre guidate dai giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. La squadra rosa sarà formata da Patrizia Ave (terza edizione), Francesca Tiranti (quarta edizione), Antonio Crispino (seconda edizione) e Antonino Orfano (settima edizione). Nella squadra gialla ci saranno Rosalind Carlo (quinta edizione), Jolanta Noto (sesta edizione), Giustina Dibello (quinta edizione) e Riccardo Pagni (settima edizione). La squadra azzurra, infine, sarà formata da Alfredo Bianco (sesta edizione), Enrica Iacaria (seconda edizione), Tony Anania (quinta edizione) e Malindi Donvito (quinta edizione). In ogni puntata, i concorrenti dovranno affrontare tre prove: la prova rush, una corsa contro il tempo nella preparazione di un dolce; la prova wow, dove dovranno riuscire a stupire con il proprio dolce; infine la prova extreme, l’ultima chance per salvarsi.

Gli ospiti di Bake Off Italia All Stars Battle

A rendere più suggestiva e frizzante l’atmosfera sotto il tendone di Bake Off Italia – All Stars Battle saranno i numerosi ospiti che, ogni settimana, faranno visita ai pasticceri amatoriali. Ospiti della prima puntata saranno i ballerini della scuola di Amici, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Nelle prossime puntate, invece, ci saranno il cake designer Marco Failla, l’hair stylist delle vip Federico Fashion Style, la pasticcera Melissa Forti, lo chef Misha Sukyas, il food mentor Marco Bianchi, lo chef Simone Rugiati e l’associazione degli Alpini di Arcore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA