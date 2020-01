Flavio Montrucchio/ Il marito di Alessia Mancini debutta a Bake Off Italia All Stars Battle

Non poteva iniziare meglio il 2020 di Flavio Montrucchio che, da venerdì 3 gennaio, sarà al timone di Bake Off Italia – All Stars Battle in cui guiderà la sfida tra i dodici migliori pasticceri delle varie edizioni del talent show condotto da Benedetta Parodi. Da martedì 7 gennaio, poi, sempre su Real Time, indosserà nuovamente l’arco e le frecce per fare da cupido alle coppie di Primo appuntamento. Due prime serate che rendono Flavio Montrucchio il nuovo re di Real Time. A Blogo, l’ex gieffino, ha così svelato qualche dettaglio dell’anno professionale che lo attende, in particolare dello spin-off di Bake Off Italia. “Arrivo in un format molto rodato, programma di punta della rete e non sarò certo io a scombinare un meccanismo che funziona. Ho, però, il mio modo di condurre, diverso da quello della Parodi o della Follesa, che passa anche per l’ironia. Al centro, però, resta la gara“, ha spiegato il marito di Alessia Mancini.

Flavio Montrucchio: “A Bake Off Italia – All Stars Battle c’è un clima di gioia”

Pur essendo una gara, Bake Off italia – All Stars Battle regalerà sorrisi e divertimento al pubblico di Real Time. Montrucchio, infatti, a Blogo, racconta di aver trovato un clima di gioia e di divertimento. “C’è un clima gioioso. E’ vero che si tratta di una sfida, ma si tratta comunque di una sfida tra concorrenti delle scorse edizioni. Non direi i ‘migliori’ in senso stretto, piuttosto quelli che secondo gli autori non erano riusciti ad esprimersi al meglio e che quindi avranno una seconda possibilità mostrare chi sono e quanto valgono“, racconta. Sarà un 2020 importante, dunque, per Montrucchio, che svela di essere molto contento della grande chance che Real Time ha deciso di offrirgli: “Già iniziare l’anno con due prime serate è una grande soddisfazione. Sono contento soprattutto di essere riuscito a costruire un rapporto lavorativo solido con una rete che ha larghe, che dà la possibilità di ‘fare’, che investe sui talent. In fondo sono arrivato appena un annetto fa e mi hanno dato l’opportunità di entrare nel mondo di Bake Off. Mi fa piacere essere parte di Real Time”, ha spiegato. Infine, sul futuro: “Per l’anno nuovo, quindi, mi auguro sì che i programmi piacciano e siano seguiti, ma quello che mi auguro, per tutti, è un anno positivo, un anno pieno di messaggi positivi. Ne abbiamo davvero bisogno”.

