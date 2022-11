FLAVIO MONTRUCCHIO, MARITO ALESSIA MANCINI/ “Insieme da 20 anni, superate crisi…”

Alessia Mancini e i momenti difficili con Flavio Montrucchio

Il grande amore di Alessia Mancini si chiama Flavio Montrucchio con cui c’è una grande voglia di stare insieme. “Ci conosciamo da vent’anni e siamo sposati da 19 anni. Abbiamo superato momenti difficili, ma c’è una grande voglia di stare insieme”, dice Alessia Mancini a Verissimo. “E’ una cosa bella”, commenta Silvia Toffanin. “Avete superato anche momenti difficili. Ricordo che l’altra volta hai parlato di una perdita”, commenta la Toffanin.

“Tra Mya e Orlando abbiamo perso un bambino”, ricorda la Mancini che, insieme al marito Flavio, è riuscita a superare tutto. Molto uniti, sono l’uno la spalla dell’altra e quando Alessia è fuori casa per lavoro, tocca a Flavio occuparsi dei figli che sono legatissimi ad entrambi i genitori (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è Flavio Montrucchio e l’amore per Alessia Macini

Flavio Montrucchio è il marito di Alessia Mancini. Un grande amore quello nato tra i due che rivelano: “nessuno invade gli spazi dell’altro”. Proprio così tra l’ex velina di Striscia La Notizia e il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello NIP, per intenderci quello dei non famosi, è nata la scintilla tantissimi anni fa e da allora non si è mai spenta. Anzi proprio l’ex gieffino, oggi promosso a conduttore televisivo di programmi di successo, parlando proprio del rapporto con la moglie ha raccontato dalle pagine del settimanale Vero Tv: “non sono più la persona che mia moglie Alessia Mancini ha conosciuto vent’anni fa. L’amore ci cambia e anche noi cambiamo con lui”.

Beh un ragionamento normale quello condiviso dal conduttore che, nel corso degli anni, è cambiato e maturato e con lui anche il suo amore verso la conduttrice. Una cosa e’ certa: anche se passano gli anni tra i due e’ sempre rimasta la stessa magia.

Flavio Montrucchio: “con Alessia Macini ci amiamo e rispettiamo a vicenda”

Non solo, Flavio Montrucchio parlando sempre della moglie e compagna di vita Alessia Macini ha anche parlato dell’esperienza lavorativa di condurre un programma insieme. Intervistato dal settimanale Oggi ha raccontato: “sicuramente presentare un programma in coppia è un buon test. Bisogna essere molto rodati per affrontarlo. Infatti noi l’abbiamo superato. Non per niente siamo sposati felicemente da 17 anni”. Il loro matrimonio prosegue a gonfie vele, a conferma che il vero amore esiste anche nel mondo dello spettacolo.

A chi gli ha chiesto quale fosse il segreto del loro amore, il conduttore ha rivelato: “ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda. Nessuno invade gli spazi dell’altro. Questo è il segreto della nostra longevità”. Ma come si sono innamorati? A confessarlo è stato proprio Montrucchio che ha raccontato del primo appuntamento: “adottai un atteggiamento misto, a cavallo tra il galante e il formale. Diciamo ufficiale e gentiluomo. Fu amore a prima vista. Il colpo di fulmine esiste. E noi ne siamo la prova”.











