Flirt Mia Martini e Umberto Tozzi?/ Unica certezza il brano “Io ti ringrazio”

Mia Martini e Umberto Tozzi hanno avuto un flirt? Non c’è alcuna certezza in merito alla cosa, anche se i due artisti nel 1974 hanno collaborato insieme per la canzone “Io ti ringrazio”. Nella vita di Mia Martini ci sono stati diversi amori, ma nessuna notizia o indiscrezione c’è in merito ad una possibile simpatia con il cantautore Umberto Tozzi. Di sicurato l’interprete di Almeno tu nell’universo” è stata legata ad Ivano Fossati con cui ha vissuto una storia d’amore turbolenta e passione.

Proprio negli anni ’90, poco prima di morire, l’artista di Bagnara Calabra parlando dell’amore per Ivano Fossi rivela: “quella storia era campo minato. Avevo un contratto con un’altra casa discografica, e ho dovuto romperlo a causa sua. Perché era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante. La prova d’amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente Mia Martini. Io ero combattuta, non riuscivo a farlo”.

