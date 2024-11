La triste moda di diffondere fake news sul web e via social non solo non si è placata, ma ha coinvolto anche Umberto Tozzi. Nelle ultime ore sono circolate bufale sulle condizioni del cantante che, a scanso di equivoci, non è morto. Il problema è che le pagine che cercano di acchiappare click puntano su equivoci e giochi di parole, nel caso di Umberto Tozzi sull’addio alle scene, che il 72enne ha annunciato qualche mese fa durante un’intervista a Domenica In. Infatti, nello studio di Mara Venier aveva annunciato l’idea di salutare i suoi fan con una tournée mondiale, ma aveva anche parlato degli anni complicati vissuti per curarsi.

Umberto Tozzi: "Malattia mi ha spinto a ripensare la mia vita"/ "Ritiro dalle scene? Tutto ha il suo tempo…"

Non è sicuramente l’ultima vittima delle fake news, anzi tra i più “utilizzati” per raccogliere click ci sono altri artisti, come Vasco Rossi, ma spesso è finito nel mirino Pippo Baudo. Viene ricordato anche l’episodio che ha visto suo malgrado protagonista Rosa Russo Iervolino, data per morta due anni fa, poi la famiglia intervenne per fare chiarezza sulle condizioni.

Monica Michielotto, moglie Umberto Tozzi/ Il cantante: "una persona fantastica, una fortuna per me"

FAKE NEWS SU UMBERTO TOZZI: LA RICOSTRUZIONE

Quell’addio a Umberto Tozzi apparso sul web ha messo subito in allarme i fan del cantante, ma c’è stato anche il riferimento alla malattia, ai due anni difficili e non poteva mancare un riferimento alla pietra miliare della musica che se ne va. In realtà, l’artista non è andato da nessuna parte, si appresta a lasciare la musica, ma in grande stile; soprattutto è vivo e vegeto.

Negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi problemi fisici, ad esempio tre anni fa fu costretto a rinviare alcuni concerti per curarsi, ma ha sempre rassicurato il suo pubblico. Come ricostruito da Bufale.net, la fake news su Umberto Tozzi morto si è diffusa in particolare su Facebook e WhatsApp, ma sono stati individuati alcuni riferimenti particolari anche su TikTok. La notizia, che è stata presentata con titoli equivoci, ha creato scompiglio sui social, è falsa.

Monica Michielotto, moglie Umberto Tozzi/ La 'musa ispiratrice' del cantante: "Se qualcosa non mi piace..."