Flo Gutierrez, moglie Giorgio Mastrota/ Lui: “ho raggiunto la pace con me stesso”

Flo Gutierrez è la moglie di Giorgio Mastrota, il conduttore e televenditore ospite della seconda puntata de La Pupa e Il Secchione. Dopo la fine del matrimonio con Natalia Estrada, Mastrota ha ritrovato la serenità proprio tra le braccia di Flo, una sciatrice e alpinista professionista, che fa parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Un amore che ha spinto la coppia anche al matrimonio annunciato diversi mesi fa in diretta a Vieni da Me da Caterina Balivo: “sarà un matrimonio montanaro. Ci trasferiremo da Milano a Bormio. Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, abbiamo deciso di andare a vivere in montagna”. Una scelta fatta col cuore quella del re delle televendite che con Flo ha una grandissima passione in comune: quella per le montagne. Del resto Floribeth è una grande appassionata di montagna e sci e il desiderio di trasferirsi a Bormio è venuta quasi in automatico. Peraltro lì vicino vive anche Natalia Jr Mastrota, la primogenita di Giorgio nata dal primo matrimonio con la Estrada.

Giorgio Mastrota: “con Flo Gutierrez sono maturato” Un amore importante quello tra Giorgio Mastrota e Flo Gutierrez che ha portato il conduttore a diventare papà per ben due volte. Dal loro amore, infatti, sono nati i figli Matilde e Leonardo. “Questo è il momento più bello della mia vita – ha raccontato Giorgio durante un’intervista a Storie Italiane di Eleonora Daniele, a cui ha raccontato quanto l’amore per Flo abbia cambiato in meglio la sua vita. “Sono un ottimo padre, con Flo ho raggiunto la pace con me stesso, sono maturato” ha detto il re delle televendita che per amore ha deciso di lasciare anche la città di Milano e di trasferirsi a Bormio su cui ha detto: “è un bel paesino, lo facciamo per i figli ma anche per noi. Volevo godermi i due bimbi piccoli. Qui è tutto a portata di bicicletta, non perdo tempo per gli spostamenti, i parcheggi, le code”.

