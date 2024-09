Flora Canto è la moglie di Enrico Brignano: chi sono i figli della coppia

Da diversi anni la bella Flora Canto e il celebre comico e showman Enrico Brignano formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, i due sono convolati ufficialmente a nozze nel 2022, ma ancora prima di andare all’altare hanno deciso di allargare la famiglia, mettendo al mondo i figli Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021.

Nel corso di una intervista concessa in passato a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini, la bella Flora Canto ha raccontato di aver affrontato il peso di vivere al fianco di un attore importante come Enrico Brignano, anche se le fasi felici hanno superato certamente i momenti negativi: “Ho vissuto due periodi molto belli in particolare nella mia vita, uno è quello della leggerezza e della spensieratezza, quando ero giovane e non avevo figli, l’altro è quello attuale, in cui ho la mia famiglia e il mio lavoro, è un cerchio che si chiude, anche se c’è voluto un po’” ha raccontato Flora Canto.

Flora Canto e il matrimonio con Enrico Brignano: “Ho sofferto il suo nome”

Vivere al fianco di un attore e personaggio del calibro di Enrico Brignano non è sempre stato facile per Flora Canto, che per amore ha mandato già tanti bocconi amari negli anni: “All’inizio ho sofferto questa cosa, i giornalisti spesso non scrivevano neanche il mio nome, era mortificante, io non lavoro in televisione perché sono sposata con Brignano, mica la moglie di Messi gioca a pallone” si è sfogata in un’ intervista Flora Canto che adesso fortunatamente è riuscita a ritagliarsi un nome e un cognome preciso, arrivando a lavorare al fianco del marito perché lei stessa si è descritta come molto comica e non certo raccomandata.

Infatti lo spettacolo è sempre stato parte integrante della vita di Flora Canto, che dopo l’esperienza a Uomini e donne ha sempre sognato di arrivarci, impresa riuscita ancora prima che esplodesse l’amore con Enrico Brignano.