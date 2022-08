Flora Canto, moglie Enrico Brignano/ “Il mio matrimonio, sognato da piccola e…”

Flora Canto e Enrico Brignano, le nozze rappresentano la realizzazione di un sogno

Flora Canto, quest’estate, ha realizzato un sogno e si è sposata con l’attore comico Enrico Brignano. Tutto, o quasi, è andato come ha sempre sognato. Esattamente fin dai tempi in cui era una ragazzina e fantasticava sul suo futuro marito ed un matrimonio principesco. “Quando ero piccola e immaginavo il mio matrimonio mi immaginavo così”, ha raccontato la showgirl in una bella intervista al settimanale Di Più Tv. Tra i tanti argomenti caldi, a proposito delle nozze tra Flora ed Enrico, l’assenza di due grandi amici della coppia, ovvero Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Una doppia assenza pesante, che non è passata inosservata. Evidentemente i rapporti tra le parti si sono incrinati come avrebbero rivelato alcuni invitati presenti al matrimonio.

Enrico Brignano non dimentica papà Antonino/ "Abbi cura di te, veglia su di noi"

Flora Canto e Enrico Brignano, al matrimonio non ci sono Bonolis e Bruganelli ma…

“Un tempo erano grandi amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni. Poi è successo qualcosa, non è chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e, di conseguenza, non si parlano neppure Paolo ed Enrico”, le rivelazioni di alcuni invitati. Nessun intoppo, ad ogni modo, nella giornata da favola di Flora ed Enrico. Il matrimonio si è svolto esattamente come la coppia l’aveva sognato, tra eleganza, semplicità e affetti più cari.

LEGGI ANCHE:

Matrimonio Enrico Brignano e Flora Canto, i dettagli/ 160 invitati e maxischermo...Matrimonio Enrico Brignano e Flora Canto/ Oggi il sì: location, abito sposa e i dettagli dell'evento

© RIPRODUZIONE RISERVATA