Eravamo già consapevoli dell’umorismo di Flora Canto, dei suoi molteplici talenti nel contesto artistico. Ora è prossima a mettersi in mostra con la sua verve comica a teatro con lo spettacolo ‘Me la canto e me la sogno’. Di questa grande esperienza ne ha parlato oggi nel salotto de La Volta Buona in compagnia di Caterina Balivo, cogliendo l’occasione per scherzare e ironizzare anche su altri argomenti.

Grandi risate in studio quando con grande simpatia Flora Canto si è lasciata andare ad una simpatica confessione ‘hot’. “Se ho mai fatto un sogno erotico su un uomo che non fosse mio marito Enrico Brignano? Certo che sì”. Ovviamente, Caterina Balivo non ha nascosto la curiosità di conoscere l’identità della persona in questione: “Vuoi sapere il nome?Guarda uno lo posso dire perchè Enrico lo sa, gli scrivo anche su Instagram ma non mi risponde: Bradley Cooper. Siamo in fascia protetta non posso dire cosa gli scrivo, oggi mi sa che non tornerò a casa…”.

Dopo aver ‘confessato’ di come Bradley Cooper sia il suo ‘sogno proibito’, Flora Canto ha chiamato in causa ancora suo marito Enrico Brignano parlando di alcuni argomenti che affronterà proprio nel corso dello spettacolo ‘Me la canto e me la sogno’, prossimamente a teatro. “Durante lo spettacolo parlerò malissimo di Enrico? Sì! No dai, diciamo che parlerò delle vicissitudini che accadono tra moglie e marito. Magari quando dici che è pronto a tavola, ma dove vanno gli uomini? Un minuto prima lo vedo lì, poi sparisce…”.