Flora Canto, problemi dopo il parto “Febbre alta e dolori”/ “Principio di mastite”

Lo scorso 19 luglio, Flora Canto ha dato alla luce il suo secondogenito, Niccolò, avuto dal compagno Enrico Brignano. In un’intervista al settimanale Gente, l’ex tronista ha raccontato gioie e dolori del post parto, tra cui un principio di mastite e poco latte. Ha quindi svelato di aver avuto un cesareo più difficile rispetto al primo e di aver riscontrato poi problemi. “Con Martina (prima figlia avuta con Brignano, ndr) avevo fatto più fatica, praticamente non ho dormito per due anni, perché aveva frequenti risvegli notturni. – ha raccontato in merito al sonno dei bambini, – Con Niccolò mi sono fatta dare una mano per i primissimi giorni da una puericultrice che mi ha aiutato a impostare il corretto ritmo del sonno e dell’allattamento. Lui sembra averne beneficiato, e anche io, che ho avuto un post partum turbolento, con forti dolori e febbre alta.” ha ammesso la Canto.

Flora Canto dopo il parto: "La pancetta ce l’abbiamo tutte"/ Foto: "Siamo umane e..."

Flora Canto racconta le difficoltà dopo il parto e la gelosia della piccola Martina

Flora Canto ha dunque raccontato che il secondo parto è stato più complicato del primo: “Il secondo cesareo è stato più doloroso rispetto al primo: forse il mio corpo è cambiato, forse perché ho quasi cinque anni di più. Ma la forza dell’amore che provi per i figli ti fa superare ogni cosa”. Al suo fianco, sempre pronto ad aiutarla, c’è il suo compagno Enrico Brignano, d’altronde la coppia deve ora fare i conti anche con la gelosia di Martina nei confronti del fratellino: “Quando ero in clinica ho chiesto a Enrico di portarla perché conoscesse Niccolò. Sulle prime tutto bene, ma, arrivato il momento dei saluti, ha pianto, non capiva perché mamma restava con il piccolo e lei doveva tornare a casa”, ha rivelato Flora.

LEGGI ANCHE:

Flora Canto e Martina, compagna e figlia Enrico Brignano/ Così hanno accolto NiccolòFlora Canto e Martina, compagna e figlia Enrico Brignano/ Così hanno accolto Niccolò

© RIPRODUZIONE RISERVATA