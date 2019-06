Flora Pellino, Silvia Sbrigoli non sono io/ Rubate foto per chat con Mark Caltagirone

Flora Pellino, celebre influencer sui social, è suo malgrado finita nella già intricata trama della soap opera più chiacchierata della stagione: il finto matrimonio tra Pamela Prati e l’inesistente imprenditore italiano Mark Caltagirone. Ad annunciare la sua presenza a Live – Non è la D’Urso – e tutta la sua totale estraneità alla vicenda – è proprio l’amata Carmelita della tv, che nell’ultima puntata della stagione ricorda: “Flora è un’influencer ed è diventata famosissima sul web […] in realtà è Silvia Sbrigoli. Voi direte chi è? Silvia Sbrigoli – ricorda la conduttrice – chattava con Mark Caltagirone. Ma se Silvia Sbrigoli non esiste, così non esiste Mark Caltagirone”. Silvia Sbrigoli è infatti il nome che un ignoto ha associato a un profilo fake creato rubando le sue foto sul web senza la sua autorizzazione. La finta Silvia Sbrigoli, infatti, era l’inesistente amica social del futuro sposo di Pamela Prati, nata per dare veridicità al suo profilo ufficiale: “Lui le scrive ‘dolce notte a chi merita’ e Silvia Sbrigoli rispondeva. Ma eri tu?”, chiede la conduttrice su Canale 5.

“Foto sottratte dal mio profilo”

Nel salotto di Live – Non è la D’Urso, Flora Pellino ribadisce la sua totale estraneità alla vicenda nota a tutti come Pratiful. Non era lei, infatti a gestire segretamente il finto profilo creato utilizzando in maniera illecita le sue foto, e non era suo quel nome, Silvia Sbrigoli, che in molti, a lungo, hanno associato a quell’imprenditore così misterioso, Mark Caltagirone. “Assolutamente no – spiega l’influencer in diretta televisiva – le foto erano le mie, sono state sottratte dal mio profilo Instagram senza autorizzazione e sono servite ad avvalorare l’esistenza di questo Mark Caltagirone”. Probabilmente, spiega Flora Pellino, “doveva avere delle amiche così, devo essere piaciuta a qualcuno, la mia foto ha interessato qualcuno”. Oggi, rivela Barbara D’Urso, l’influencer è amatissima sul web, dove da diverse settimane molti siti internet non fanno che parlare di lei: “In questo momento sto facendo felici tantissimi- ammette la conduttrice – tutti pazzi di Silvia Sbrigoli che non esiste, in realtà lei è Flora!”

