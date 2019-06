Pamela Prati, polemica cachet/ Rifiutato nuovo confronto con Barbara D’Urso?

Pamela Prati oggi presente a Live non è la D’Urso per il confronto a tre?

Di nuovo silenzio social per Pamela Prati, che ha scelto di non finire ancora di più in pasto agli haters, nonostante il suo ritorno su Instagram. Dopo aver condiviso alcuni scatti, la showgirl ha preferito rilasciare solo alcuni interventi a mezzo stampa, mentre appare ancora assente nei salotti televisivi. Fra questi quello di Barbara d’Urso, visto che Pamela Prati sarebbe dovuta essere una degli ospiti di Live – Non è la d’Urso di questa sera, mercoledì 19 giugno 2019. Il condizionale è d’obbligo e si ricollega con quanto avvenuto la scorsa settimana, quando la padrona di casa ha annunciato l’assenza della Prati e ha rivelato alcuni retroscena sul suo intervento. Un botta e risposta che poi non si è limitato al solo gossip, ma ha coinvolto anche gli avvocati Irene Della Rocca e Lina Caputo, anche se in modo diverso. Da una parte c’è infatti la dichiarazione della Della Rocca, che avrebbe smentito quanto dichiarato dalla d’Urso in merito alla pretesa di un generoso cachet dalla Prati. I 60 mila euro richiesti invece sarebbero legati solo a titolo di risarcimento danni, ha evidenziato in un comunicato a Fanpage, ricevendo poi revoca del mandato da parte della sua ex assistita. “Personali aspirazioni televisive“, ha risposto invece la Prati, ricorda Il Tempo, puntando il dito contro il legale e difendendo al tempo stesso l’avvocato Caputo, che continua a tutelare i suoi interessi. “Quel gesto andava contro tutto quello che avevo sempre predicato“, rivelando inoltre che la gratuità delle sue prestazioni, come comunicato tramite diffida a Mediaset dall’avvocato, riguardava solo l’ultima puntata e non la precedente. Fatto sta che né in una né nell’altra la showgirl ha deciso di farsi vedere. La D’Urso di contro, svela Panorama, avrebbe già sfoderato l’artiglieria pesante puntando tutto su Pamela Perricciolo ed un possibile faccia a faccia con Eliana Michelazzo.

L’appello di Francesco Cordova a Pamela Prati

“Mi manchi e voglio aiutarti“, dice a Pamela Prati l’imprenditore Francesco Cordova. I due avrebbero avuto una relazione segreta dal 2010 al 2016, un riserbo dovuto forse ai 23 anni di differenza che li separa. Cordova però è pronto a riprendere la loro relazione ed a garantire alla showgirl quella protezione di cui ha bisogno, specialmente in seguito allo scoppio dell’ormai famoso Prati Gate. “Temo si possa perdere“, confida a Diva e Donna rivelando che fra i due sarebbe scattato un colpo di fulmine nove anni fa, grazie ad un incontro in discoteca. “Abbiamo vissuto un periodo difficile e lei è entrata al Gf Vip“, aggiunge spiegando come mai sia finita nonostante la forte passione. L’imprenditore inoltre è sicuro che ci fossero già da tempo delle avvisaglie sul comportamento strano da parte dell’ex icona del Bagaglino, ben prima che lo scandalo Caltagirone scoppiasse come un bubbone. Il suo intuito alla fine non si è rivelato inesatto, dato che la Prati ha scelto di tagliare ogni rapporto con gli amici a cui era più legata. Uno stravolgimento della sua vita che agli occhi di chi la conosce è apparso subito preoccupante. E che forse potrebbe in via definitiva confermare l’estraneità della showgirl in merito al presunto raggiro messo in atto dalle due ex socie della Aicos. I fatti a questo punto appaiono chiari. O la Prati è subentrata nella truffa dopo aver scoperto dell’inesistenza di Caltagirone, come rivelato da Pamela Perricciolo a Live – Non è la d’Urso. Oppure è una delle tante vittime cadute nella trappola, messa in atto già da oltre dieci anni e che ha travolto non solo il mondo dello spettacolo ma anche quello della politica. In particolare è una denuncia per truffa contro Perricciolo ed Eliana Michelazzo del 2015 a sollevare forti dubbi sul reale ruolo di carnefice della Prati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA