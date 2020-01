Florencia Lourdes Genna/ “Il mio obiettivo è vincere” (La Pupa e il Secchione)

Florencia Lourdes Genna è una delle “secchione” della nuova edizione de “La pupa e il secchione e viceversa“, il reality show condotto da Paolo Ruffini su Italia 1. Per l’edizione 2020 il format è stato in parte modificato con l’ingresso di due secchione e due pupi. Tra le secchione c’è proprio lei “Genna”, un genio della matematica e della chimica, due materie che nell’immaginario collettivo vanno a braccetto col rigore logico e l’impostazione schematica propria delle menti maschili. Florencia Lourdes Genna, infatti, porta alta la bandiera delle donne intelligenti e – perché no – delle ‘belle’ intelligenti. Durante la prima puntata del programma, Genna dimostra da subito di essere una donna con grandissime qualità: “ti dirò è tutta la vita che lotto, sono femminista ovviamente ed è tutta la lotta che noi donne, io sento di dover lottare per conquistare il mio posto nella società andando oltre quel cliché della donna tutta unghiette e parrucchiere, dobbiamo dimostrare che valiamo molto in tutti i campi”. Poi la prof conosce i due pupi a cui si presenta dicendo: “Ciao ragazzi, sono laureata in chimica farmaceutica e specializzata in biotecnologie e sono insegnante di chimica, fisica e matematica. Prima di scegliere però…”. Il genio della matematica e della chimica commentando i due pupi dice: “sono bellissimi, ma il mio obiettivo è vincere” e per questo motivo punta su Stefano Beacco di professione stripper, ma alla fine decide di cederlo alla “rivale” Maria Assunta Scalzi facendo coppia con Mariano Catanzaro. Durante la prima puntata Genna viene subito presa di mira dalla pupa Carlotta che le chiede: “cosa si prova ad uscire con un ragazzo più bello di te?”. Una domanda che viene interpretata male con la pupa Carlotta che prontamente precisa “non l’ho detto con cattiveria”. Polemica a parte, Genna ha tutte le intenzioni di vincere il gioco e la conferma arriva dalla prova “riconosci il pupo” dove riconosce immediatamente il suo partner Mariano: “so che il suo pettorale è più potente, di poco, ma ho tastato subito la tetta”.

Chi è Florencia Lourdes Genna? Si racconta

Dopo la laurea, Florencia Lourdes Genna si è ritrasferita in Sudamerica, dove ha vissuto tra Argentina e Colombia. Oggi, però, Florencia vive a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e insegna chimica, fisica e matematica a Pieve di Soligo. Oltre a essere professoressa, la Genna è anche mamma, ma della sua famiglia non si sa molto. Studia inoltre medicina naturale da autodidatta e porta avanti un’attività commerciale (un’erboristeria) con i suoi genitori. Florencia afferma di non sopportare le donne che basano tutto sul loro aspetto fisico. Non è un mistero che il suo primo obiettivo, nel breve periodo, sia proprio quello di vincere La pupa e il secchione. E c’è da dire che è sulla buona strada: il suo carattere e la sua personalità hanno già conquistato tutti. Nell’ambito del programma, Florencia fa coppia con l’avvenente Mariano Catanzaro.

