Floriana Jodice, moglie Benito Jacovitti/ Morta poche ore dopo il marito

Floriana Jodice, chi è la moglie di Benito Jacovitti

Nella puntata di oggi, giovedì 23 marzo, di Oggi è un altro giorno verrà ricordato il disegnatore Benito Jacovitti a cento anni dalla nascita: ospiti Vittorio Sgarbi con Stefano Milioni ed Edoardo Colabelli, autori del libro “100 anni con Jacovitti”. Floriana Jodice è stata la moglie di Benito Jacovitti, scomparsa il 3 dicembre 1997. Poche ore dopo anche lei è morta, stroncata da un infarto, raggiungendo l’amato marito.

Jacovitti e la moglie sono stati insieme 48 anni: “Era un amore d’ altri tempi. Pareva li avesse concepiti Peynet…”, disse la figlia Silvia, a Repubblica, dopo la morte della madre. Si erano conosciuti a Firenze, al liceo artistico: “Mio padre l’aveva notata subito malgrado il momento critico, la paura, la tensione della guerra. Perché mia madre era una gran bella ragazza, fiorentina purosangue”, ha ricordato la figlia.

Floriana Jodice e Benito Jacovitti: “Si sono amati fino all’ultimo istante”

Floriana Jodice, detta “Lilli”, e Benito Jacovitti, detto “Jac”, vanno ad abitare a Roma negli Anni Cinquanta, in un condominio alle spalle del Vaticano. “Mia madre. Viveva all’ ombra di papà, sempre incollata a lui, affascinata dalla sua arte, dalla sua arguzia, dai suoi scherzi”, ha detto la figlia Silvia a Repubblica. Il disegnatore, ogni giorno, le portava una rosa. Jacovitti, colpito da un ictus, è morto il 3 dicembre 1997. La moglie, dopo aver organizzato il funerale, si è spenta per un infarto poco ore dopo. Si erano sposati nel 1949. “Si sono amati fino all’ultimo istante. Il giorno in cui papà morì, tornai a casa e trovai morta anche lei. Non aveva retto alla notizia che il marito non c’era più. Mamma e papà mi hanno insegnato, con il loro esempio, il senso più profondo della parola amore”, ha confessato la figlia Silvia Jacovitti a Vient de paraître.

